Sarp Üsteğmen, gördüğü bu misafirperverlik karşısında çok mutlu olmuştu:

• Sağ olasın teyzeciğim, hele biraz soluklanalım. Sonrasında bir şeyler yer içeriz.

Sarp’la Metin kafenin hemen girişindeki masaya oturdular. Biraz soluklandıktan sonra iki limonata söyleyip, Sara’nın gelmesini beklemeye başladılar.

Magosa kalesi bürün ihtişamı ile karşılarındaydı. 1571 yılında Türkler tarafından ele geçirilen bu kale; 1878’de adanın İngilizlere teslim edilmesiyle İngilizlerin yönetimine, 1974’te yaşanan savaş nedeniyle de yeniden Türk idaresine geçmişti.

Kalenin görkemli surları, bu surların çevrelediği yerleşim merkezi, Akdeniz’e açılan derin bir limanının oluşu; bu kaleyi Kıbrıs’ın en önemli yerlerinden biri yapmıştı.

Ayrıca bu bölgede bulunan Lala Mustafa Paşa Camii, Namık Kemal’in tutuklu olarak yaşadığı zindan, şehir merkezine yakın Salamis Harabeleri ve tabi ki, Kapalı Maraş Bölgesi Magosa’nın en ilgi çeken yerleri arasındaydı…

Aradan iki saatten fazla bir zaman geçmiş, Sara Üsteğmen henüz gelmemişti!

Güneş yavaş, yavaş batıyor, bu batışla birlikte Sarp Üsteğmenin Sara’yı görme umudu da giderek azalıyordu. Kalenin içini aydınlatan sokak lambaları da yanmış, Magosa kalesi esrarengiz bir görüntüye bürünmüştü!

Bu görüntü, sadece adanın yalnızlığını değil, yalnız olan insanların umutsuzluğunu da anlatır gibiydi! Sarp Üsteğmen de bu duygu yumağı ile sarmaş dolaş olmuş, Sara’nın gelmesinden umudunu iyiden iyiye kesmişti! Bu sessiz bekleyişi Sarp Üsteğmenin üzgün sesi bozdu:

• O gelmeyecek Metin! Onu bir daha göremeyeceğim, hadi artık dönelim. Şu anda umudumun bittiği yerdeyim…

Metin de çok üzgündü. Sabah gün doğmadan çıktıkları yolun sonu görünmüş ama Sarp’ın görmek istediği çehreyi görmesi ne yazık ki, mümkün olmamıştı.

• Tamam, Üsteğmenim sen bilirsin dönelim artık. Zaten hava iyice karardı. Diye cevapladı.

Sarp Üsteğmen, kafenin sahibine seslenerek, hesap istedi. Ancak onları buyur eden teyze hesap almamakta o kadar kararlıydı ki, üstüne üstlük dönüş yolunda yemeleri için onlara sandviç bile hazırlamıştı…

Sarp Üsteğmen:

• Çok teşekkür ederiz teyzeciğim diyerek, ayağa kalktığı anda; Magosa surları bir anda Sara’nın; ‘’Aman Tanrım geldin. Sen yeşil gözlüm buradasın’’ feryadıyla inledi!

Sarp, sesin geldiği tarafa döndüğünde Sara’nın ona doğru koştuğunu görmüş, o da iki kolunu açmış ona doğru koşmaya başlamıştı…

Metinle birlikte kafe sahibi teyze, bu manzarayı şaşkınlıkla izlerken; Metin: ‘’Nihayet be Allah’ım sevenleri kavuşturdun. Yoksa ne edecektik? Şükürler olsun sana’’ diye mırıldandı. Sonra da kafe sahibi teyzeye dönerek:

• Görürsün be teyzem! Aşk böyle bir şey işte, dedi. Kafe sahibi, Metin’i onaylarcasına kafasını aşağı yukarı salladı…

Sarp’la Sara sarmaş dolaş olmuş, adeta ayların verdiği hasretliği gideriyorlardı. Uzun bir süre hiçbir şey konuşmadan öylece kaldılar…

Ayrılık acısıyla tutuşan duygular nihayet kavuşmuş, sevda dolu yüreklerinden taşan aşk sözcükleri ardı ardına duyulmaya başlamıştı.

“Seni çok özledim/sensiz hiç ama hiç yapamadım./Gözlerin gözlerimden hiç gitmedi ki. /Baloda yaşadığımız anların hayaliyle yaşadım. /Sen benim gecelerimin güneşisin’’

Magosa kalesinin o gizemli yalnızlığını, birbirlerine sevdalı bu iki gencin sevgi sözcükleri doldurmuş, asırlar öncesinde bu kalede yaşanan Otello - Desdemona aşkı sanki yeniden canlanmıştı…

Bu aşk dolu dakikalar az da olsa durulmuş, Sara’yla Sarp yeniden kafeye girip, önlerine çıkan ilk masaya oturmuştu…

Metin ve kafenin sahibi teyze de kafenin iç mekânına girerek onları yalnız bıraktı…

Hiç bir şey konuşmadan dakikalarca birbirlerine baktılar. Gözleri birbirlerine öylesine kilitlenmişti ki, sanki arzuladıkları her şey, yaşadıkları her anın sihri bu bakışlarda yaşanıyordu…

Devamı yarın