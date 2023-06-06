Metin heyecanla:

• Ya arkadaş, bu nasıl iş böyle? Ama hiç usanmadın, vazgeçemedin, en nihayetinde yengemize kavuşmana bir adım kaldı. Pes be komutanım, helal olsun sana diye söylendi…

Girne’den henüz gün doğmadan yola çıkmışlardı… Aradan geçen zaman onlara öylesine uzun gelmişti ki! Zaman adeta her şeyi geri sarmış, her ikisi içinde yaşadıkları hayat bir kez daha yaşanmış gibiydi! Metin’in anlattıkları, Sarp Üsteğmenin Sara’yı bulmak için sabahtan beri yaptıkları, daha önce yaşadığı duygular…

En nihayet BG aracı önde, onlar arkada kapalı bölge olarak adlandırılan Maraş bölgesinin giriş kapısına gelmişlerdi...

Bu bölge savaştan hemen sonra BG’nün kontrolüne geçmiş, onların izni olmaksızın bölgeye girmek mümkün değildi! Maraş bölgesinin önemi, ada turizminin gözbebeği olmasından geliyordu. 1974’te bölge Türk askeri tarafından ele geçirilmişse de, burası BM kararı gereğince askersiz yasak bölge ilan edilmiş. Burada bulunan yüzlerce lüks turistik tesis, zengin alışveriş dükkânlarının muhafazası BG’nün kontrolüne verilmişti.

Araçtan indiler. Demek ki Sara burada görev yapıyordu. Bölgenin girişinde küçük bir kontrol noktası vardı. UN yazılı bu noktaya doğru yürüdüler. Kapıdaki nöbetçi onları durdurduğunda, yanlarında bulunan BG askeri:

• Magosa’daki BG karargâhından geldiklerini, yanlarında bulunan Türk subayının burada görevli bir subaya verilecek özel bir haberi olduğunu söyledi.

Kapı görevlisi asker; aranan BG subayının Sara Üsteğmen olduğunu öğrenince:

• Sara Üsteğmen bölge içinde devriyeye çıktı, birkaç saatten önce dönmez. Ona verilecek haberi bize iletin, biz döndüğünde kendisine iletiriz.

Bu defa Sarp Üsteğmen söze girerek:

• Sara Üsteğmene vereceğim haber, sadece onu ilgilendiriyor. Bakın biz taa Girne’den geliyoruz. Hem buraya kadar gelişimizden Ledra Palas’taki karargâhınızın da haberi var. Lütfen bize yardımcı olun. Hem biz Sara Üsteğmeni bekleriz. Bize bir yer söyleyin lütfen. Orada bekleyelim.

Kapı nöbetçisi:

• Burada beklemeniz uygun olmaz. Siz Sara Üsteğmeni Magosa Kalesinin içinde ‘’Sunrice’’ isimli bir kafe var, orada bekleyin. Biz Sara Üsteğmen devriyeden döndükten sonra oraya gitmesini söyleyeceğiz.

Sarp ile Metin’in Sara’yı beklemekten başka çareleri kalmamıştı. Hele ki Sarp buraya kadar geldikten sonra onu görmeden geriye döner miydi?

• Tamam, biz söylediğiniz yere gidiyoruz. Ama lütfen Sara’nın oraya mutlaka gelmesini söyleyiniz. Çünkü çok önemli diyerek Magosa kalesine gitmek üzere oradan ayrıldılar…

Saatler geçmiş olmasına rağmen Sarp, hala Sara’yı görememişti! Gün giderek kısalmış, akşam olmasına birkaç saat kalmıştı. Çok yorulmuşlar, sabah yedikleri hellim ekmek dışında henüz bir şey de yememişlerdi…

Magosa kalesinden içeri girdiler. Çevrelerine bakındılar! Etrafta kimsecikler yoktu! Araçlarını sur dibinde uygun bir yere park ettikten sonra, Sunrice Cafe’yi aramaya başladılar.

Birkaç sokak dolaştıktan sonra Sunrice Cafe’nin bulunduğu yere gelmişlerdi. Burası şirin bir mekâna benziyordu. Cafenin önüne konulmuş 5-6 masalık oturma yeri, buraya konulmuş birkaç masa vardı. Rumlardan kaldığı anlaşılan bu mekânın sahibi kimdir acaba diye düşünürlerken:

Kafenin içinden sıcak bir ses tonuyla; ‘’Ne isteen be oğlum?’’ Diyen yaşlı bir kadın çıktı. ‘’Buyurunuz her yer sizindir’’, dedikten sonra. ‘’Yiyecek, içecek ne isterseniz vardır.’’ Diye de ekledi…

Görünen o ki, bu yaşlı kadın, bir Kıbrıs Türk’ü idi. Kıbrıs aksanı ile konuşması, onu daha da şirin bir hale getirmiş, hele ki bir Türk komutanın kafesine gelmesi ona büyük bir gurur vermişti. Öyle ya, Rumlarla birlikte onca yıl bir arada yaşadıkları bu topraklardan, yine Rumlar tarafından adeta yok edilmelerine bir adım kala onların yardımına koşan Türk askerine minnet borçluydular. Onlar gelmeseydi halleri ne olurdu?

Devamı yarın