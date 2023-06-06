Bir süre beklediler. İşte tam bu sırada meydanın aksi yönünden üzerinde UN yazılı mavi renkli bir BG aracının bulundukları yere doğru geldiğini gördüler. Sarp Üsteğmen araca işaret ederek durmasını istedi. Aracı kullanan BG askeri aracını Sarp’ın olduğu yere yanaştırarak:

• Merhaba komutan ne istemiştiniz, diye sordu.

Sarp Üsteğmen Girne’den geldiklerini Magosa’da BG karargâhına bir haber getirdiklerini ancak bu karargâhın nerede olduğunu bilmediklerini, bu nedenle kendilerine yardım etmeleri ricasında bulundu.

UN yazılı araçta bulunan BG askeri, kendisinin o karargâhta görevli olduğunu söyleyerek, aracı takip etmelerini istedi.

Sarp Üsteğmen:

• Tamam, öyleyse sizi takip edeceğiz, dedikten sonra…

UN yazılı BG aracı önde Metin’in kullandığı araç arkada BG karargâhına doğru hareket ettiler. Sarp Üsteğmen öylesine heyecanlıydı ki, kalbi yerinden fırlayacakmış gibiydi…

Yaklaşık on beş dakika sonra Magosa’daki BG karargâhına geldiler. BG askeri aracından inerek Sarp Üsteğmenin bulunduğu aracın yanına geldi:

• Aradığınız yer burası, Lütfen beni takip ediniz, dedikten sonra,

Sarp Üsteğmenin araçtın inmesini bekledi. Sonrasında BG karargâhının giriş kapısına doğru yürümeye başladılar.

Karargâha girdikten sonra BG askeri ‘’sizi nöbetçi subayının odasına götürmeliyim. Onunla görüşür, getirdiğiniz haberi kendisine teslim edebilirsiniz.’’ Diyerek nöbetçi subayının bulunduğu odaya doğru yürüdü.

Sarp Üsteğmen bir taraftan onu takip ediyor, diğer taraftan da nöbetçi subayına ne söyleyeceğini düşünüyordu. Ama ne söyleyeceğine karar vermeden, BG askeri nöbetçi subayının kapısını çalmış, odaya girmişlerdi bile.

BG görevlisi, odadaki nöbetçi subayına; Sarp Üsteğmenin Girne’den geldiğini, kendilerine ulaştırılacak bir haberi olduğunu söyledikten sonra sözü Sarp Üsteğmene bıraktı:

Sarp Üsteğmen birkaç kere yutkunduktan sonra:

• Aslında ben Sara Üsteğmeni görmeye gelmiştim. Zaten vereceğim haber de onunla ilgili. Biz birkaç ay önce Lefkoşa’da tanışmıştık.

Ben cephe hattında, o ise Ledra Palas BG karargâhında görevliydi. Bu sabah, Lefkoşa’daki karargâhınıza uğradım, buraya gönderildiğini öğrendim. Ona vermem gereken özel bir haberim var. Çok önemlidir. Sarp Üsteğmen bir solukta söylediği bu sözleri için kendisi de çok şaşırmıştı!

Nöbetçi Subayı:

• Ya öyle mi? Dedikten sonra… Bir süre Sarp Üsteğmeni süzdü! Sanki bu özel haberin ne olduğunu anlamak ister gibiydi…

• Pekiyi, bir bakayım burada mı? Diyerek, telefon açtığı bir subay ile görüştü…

Ancak Sara’nın karargâhta olmadığını, kapalı bölge Maraş’ta bulunduğunu oradaki BG irtibat noktasında görev yaptığını öğrendiler.

Sarp Üsteğmenin yüzü o anda asılmış, ne diyeceğini bilememişti. Bu durumu gören Nöbetçi subayı:

• Üzülmeyiniz lütfen, az sonra o bölgeye gidecek bir aracımız var. Ona talimat veririm sizi, Üsteğmen Sara’ya ulaştırır.

Bunu duyan Sarp, öylesine memnun olmuştu ki, sadece teşekkür etmekle kalmadı, BG nöbetçi subayına sarılarak her iki yanağından da öptü.

BG nöbetçi subayı, Sarp’ın bu davranışına bir anlam verememiş olsa da; Sara’ya ulaşmak için Girne’den buralara kadar gelen bu genç subayın nasıl bir duygu yoğunluğu içinde olduğunu anlamıştı…

Sarp Üsteğmen, odasından çıkarken:

• Bol şans komutan, sevginin gücü sizinle olsun, diyerek arkasından seslendi…

Sarp üsteğmen koşar adımlarla binadan çıktı. Kendisini büyük bir merakla bekleyen Metin’in yanına koştu. Araca bindikten sonra:

• Maalesef Sara burada değil. Ama nerede olduğunu öğrendim. Bak şu hareket eden araç var ya, onu takip et lütfen. O araç, bizi Sara’nın bulunduğu yere götürecek…

Devamı yarın