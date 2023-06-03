Sarp Üsteğmen kapıyı vurarak içeri girdi. Tam karşısında orta yaşlarda bir İngiliz subay oturmaktaydı. Sarp’a:

• Buyurun oturunuz lütfen. Dedikten sonra; ‘’Finli bir subaya verilecek önemli bir haberiniz varmış. Bu Finli Subay kimdir? Vereceğiniz haber ne ile ilgilidir?’’

Sarp Üsteğmen şöyle bir etrafına baktıktan sonra:

• Öncelikle aradığım Finli subayın nerede olduğunu öğrenmek istiyorum. Ondan sonra vereceğim o önemli haberi sizinle paylaşabilirim. Diye cevapladı.

BG İrtibat subayı, Sarp Üsteğmenin kararlı ses tonunu sezmiş, Finli subayın akıbetini öğrenmeden, bu Türk subayından o önemli haberin ne olduğunu öğrenemeyeceğini anlamıştı.

• Pekiyi, o zaman nerede olduğunu öğrenmek istediğiniz bu Finli subay kimdir? Bana söyler misiniz lütfen.

• Sarp, Sara’nın kimliğini açıkladığında BG istibat subayı:

• Haa, Sara mı? Diye cevapladı.

Sarp Üsteğmen heyecanla:

• Evet, Üsteğmen Sara’yı arıyorum. Ona vermem gereken önemli bir haberim var. Diye cevapladı.

BG Karargâhının İrtibat Subayı İngiliz Subayı;

• Bakınız Üsteğmen, Üsteğmen Sara ile ilgili size herhangi bir bilgi vermem mümkün değil ama vereceğiniz haberin ne olduğunu çok merak ettim. Bu nedenle onun nerede olduğunu size açıklayacağım. Sara, burada yaşadığı özel bir durum nedeniyle BG komutanı general tarafından Magosa’daki BG karargâhına gönderildi. Şimdi de sizin ona vereceğiniz önemli haberin ne olduğunu sorabilir miyim?

Sarp Üsteğmen derin bir oh çektikten sonra:

• Size çok teşekkür ediyorum. Onun hala adada olması benim için çok önemliydi. Tekrar teşekkürler… Ona vereceğim habere gelince; onu çok sevdiğimi, çılgınca âşık olduğumu söyleyecektim.

Sarp Üsteğmenin söyledikleri karşısında şaşkına dönen İngiliz Subay, bir an duraladı, bir iki yutkunduktan sonra:

• Bu nasıl bir sevgi, ne büyük bir aşk? Sizi kutluyorum Üsteğmen. BG karargâhına kadar gelerek, sevdiğinize ulaşmak adına her şeyi göze almanız! Sara gerçekten de çok şanslı. Umarım bu sevdanızın karşılığı vardır. Diye cevapladı.

Sarp Üsteğmen: ‘’Evet, var. Hem de fazlasıyla’’, dedikten sonra izin isteyerek odadan çıktı. Ayakları yere basmıyor, adeta uçuyordu! Karargâhın merdivenlerini üçer, beşer indikten sonra; Ledra Palas kapısından geçerek Türk kesimine geçti.

Şoför Metin, kapının hemen karşısındaki kaldırıma oturmuş onu bekliyordu. Sarp Üsteğmeni görünce ayağa kalktı. Sarp ona doğru koşarak, sevinçle:

• Onu buldum Metin, onu buldum diyerek; boynuna sarıldı.

Metin de çok şaşırmış:

• Neyi, kimi buldun Üsteğmenim? Diye bağırdı

Sarp:

• Sevdiğim kadını buldum Metin, âşık olduğum kadının nerede olduğunu öğrendim, diye cevapladı…

Her ikisinin de heyecanı geçtikten sonra Sarp Üsteğmen:

• Bak Metin, beni sabahın erken saatinde buraya getiren şey aylar önce tanıdığım, tanımakla kalmayıp âşık olduğum kadının nerede olduğunu öğrenmek istememdi. Bunun için her şeyi göze aldım. Olmam gereken görev yerimi terk ettim. Olmamam gereken BG karargâhına girdim. Bu nedenlerden dolayı çok büyük bir ceza alacağımı da biliyorum. Ama onun nerede olduğunu öğrenmem, her şeye bedel. Şimdi senden önemli bir ricam var. Lütfen beni Magosa’ya onun yanına götür…

Metin, Üsteğmenin anlattıkları karşısında donup kalmış, nefesini tutarak dinlediği bu gerçek karşısında adeta nutku tutulmuştu! Sarp Üsteğmenin yüzüne baktı! Hiçbir insan yüzünü böylesine kararlı ve mutlu görmemişti…

• Vay be Üsteğmenim! Sen sevda yangınlarına karışmış, yanmış kavrulmuşsun! Bu nasıl bir sevda böyle? Daha önce hiç böyle bir durumla karşılaşmamıştım. Bir masal gibi, ne büyük bir aşk… Böylesine büyük bir sevgi için bundan böyle yapabileceğim ne varsa helal olsun, sen yeter ki iste be komutanım! İstersen Rum kesimine bile gelirim seninle…

Devamı yarın