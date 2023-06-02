Böylesine düşünceler yumağında bocalarken; araca binen Sarp Üsteğmenin sesiyle irkildi!

• Ya, kaptan senin adını sormaya unuttum ismin nedir senin?

Taksi şoförü:

• Benim adım Metin komutanım, ya sizin ki?

• Benim ki de Sarp, bundan böyle birbirimize ismimizle hitap edelim olur mu?

Dedikten sonra, mis gibi kokan sıcacık ekmeği ortadan ikiye böldü.

İçine hellim doldurduğu bir parçasını Şoföre verdikten sonra, diğer parçasını da kendisi aldı. Her ikisi de çok acıkmıştı.

Peynir ekmeği iştahla yemeğe başladılar…

Aradan bir hayli zaman geçmişti…

BG karargâhındakiler de göreve başlamışlardır, düşüncesiyle Sarp Üsteğmen, ‘’Haydi, bakalım Metin şimdi istikamet BG karargâhı, sür bakalım aracı dedi. Araç süratle Lefkoşa’daki BG karargâhına doğru hızla hareket etti.

Karargâha giden Ledra Palas kapısı geçiş noktasına geldiklerinde, Sarp Üsteğmen aracı durdurarak aşağıya indi, seri adımlarla BG askerlerinin bulunduğu yere doğru yürümeye başladı. Hem yürüyor, hem de geçiş kapısındaki askerlere ne söyleyeceğini düşünüyordu!

BG askerleri de onu fark etmiş, kendilerine doğru yürüyen bu Türk subayını merakla izlemeye başlamışlardı.

Sarp Üsteğmen Rum kesimine tek geçiş kapısı olan bu noktada durdu. Kapıdaki askerlere İngilizce seslenerek; kendisinin adada görevli bir Türk subayı olduğunu, burada bulunan Finli bir subay ile görüşmek istediğini, ona verilecek özel bir haberi olduğunu söyledi…

Kapıdaki nöbetçiler çok şaşırmıştı!

Böyle bir talep karşısında çok şaşırmışlardı! Adada bulunan yaklaşık 1000 kişilik barış gücü askerleri arasındaki Finli Subayları ismen tanımak mümkün değildi!

BG askerlerinden bir tanesi Sarp Üsteğmene:

• Aradığınız Finli subayın adı ve rütbesi nedir? Onu ne maksatla arıyorsunuz? Diye sordu…

Sarp Üsteğmen:

• Kendisi benim yakın arkadaşım olur, uzun bir zamandan beri ondan bir haber alamıyorum. Hem ona vermem gereken önemli bir de haberim var! Kapıdaki nöbetçi asker, en çok da verilecek haberi merak ederek:

• Nasıl bir habermiş bu?

Sarp Üsteğmen:

• Bu haberi sadece ona söyleyebilirim, çok önemlidir! Diyerek ısrar etti…

BG askeri:

• Siz bir süre bekleyiniz, konuyu telefonla ilgililere bildireceğim, onların vereceği karara göre hareket ederiz.

Diye cevapladığında,

Sarp heyecanlanmış, belki de Sara’nın nerede olduğunu bildirecek bir bilgiye ulaşabileceği umuduna kapılmıştı!

Aradan bir süre geçtikten sonra geçiş kapısındaki telefon çaldı. Kapıdaki BG askeri telefonda bir şeyler konuştuktan sonra; Sarp Üsteğmeni yanına çağırarak:

• Tamam, BG karargâhından sizi bekliyorlar diyerek, Sarp’ı içeri davet etti.

Sarp Üsteğmen kapıdan geçmeden önce Şoför Metin’de:

• Bak Metin, ben şimdi bu kapıdan içeri girdikten sonra saat tut! Eğer bir saat içinde geri gelmezsem, durumu hemen en yakın askeri birliğe bildir. Dedikten sonra Metin’in cevabını beklemeden Ledra Palas kapısından içeriye girdi…

Şoför Metin, yaşananların tüm şaşkınlığı içinde olan, biteni anlamaya çalışmaktaydı! ‘’Neler oluyor böyle?

Bu Üsteğmen ne yapmaya çalışıyor? Bir saat içinde dönmezsem ne demek’’ diye yüksek sesle mırıldandı! Saatine bakarak Üsteğmeni beklemeye başladı…

BG karargâhının girişinde Sarp üsteğmeni karargâh nöbetçi subayı karşıladı: ‘’Beni takip edin lütfen’’ diyerek karargâhtan içeri girdiler.

Nöbetçi subayı önde, Sarp üsteğmen arkada bir üst kata çıktıktan sonra; bir kapının önünde durdular.

Nöbetçi subayı:

• Buyurun, BG Karargâhının irtibat subayı sizinle görüşecek, dedi

Devamı yarın