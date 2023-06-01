Sara ve Sarp yeni yıl balosunda yaşadıkları o harika gecenin ardından uzun bir süre birbirlerini göremediler! Zaman onların arasına adeta set çekmiş, birbirlerini görmelerine mani oluyordu! Aslında ikisinin de görev yerleri değişmişti…

Sarp Üsteğmen cephe görevinden alınarak, Girne’deki komutanlık karargâhında görevlendirilmiş, Sara ise Lefkoşa’daki BG komutanlık karargâhından Magosa’daki BG karargâhına gönderilmişti! Yeni yıl balosu onlara pahalıya patlamıştı…

Her ikisinin de aralarına giren bu mesafeden haberi yoktu…

Ancak o gece sonrasında Hem Sarp, hem de Sara birbirlerini görebilmek adına çok çaba göstermişler ama bunu bir türlü başaramamışlardı! Bu arada onların buluşmalarına vesile olan Serdar Üsteğmen de görev süresini doldurmuş Türkiye’ye dönmüştü.

Sara, Sarp’ı görememenin verdiği hasretle, defalarca Serdar Üsteğmeni aramış ama her defasında telefonuna başka birisi çıkmıştı! Serdar Üsteğmenin ülkesine döndüğünü o da bilmiyordu! Sarp Üsteğmenin nerede olduğunu Serdar Üsteğmenden başka kime sorabilirdi ki?

Sarp Üsteğmen o sabah erkenden uyandı! Aceleyle giyindi ve dışarı çıktı. Girne’de henüz gün doğmamış, gecenin son saatlerine çalı bülbülleri eşlik ediyordu…

Sarp, o gün ne olursa olsun Sara’nın nerede olduğunu öğrenmeye karar vermişti. Yapacağı bir tek şey vardı! O da Girne’den kiralayacağı bir araç ile Lefkoşa’ya gidecek, Ledra Palas BG karargâhına giderek Sara’nın nerede olduğunu öğrenmeye çalışacaktı.

Öyle de yaptı!

Girne’deki Dome Hotel’in önünde duran taksilerden birisiyle anlaşarak Lefkoşa’ya doğru hareket etti. Girne güneşi Beşparmak dağlarının ardından henüz yeni yeni yüzünü gösteriyordu…

Bindiği taksinin şoförü sabahın bu erken saatinde aracına binen Üsteğmenin nereye gittiğini çok merak etmişti!

Çünkü adada savaş sona ermiş olsa da bölgeler arası gidiş, dönüş izne tabiydi! Ancak Sarp Üsteğmenin asker üniformalı oluşu böylesi bir izni gerektirmiyordu ama bu subay nereye gidiyor acaba diye düşünmeden de edememişti!

Bu merakla sordu:

• Hayrola komutanım, bu erken saatte Lefkoşa’da nereye gidiyorsunuz?

Sarp Üsteğmen, bir süre şoförü süzdükten sonra:

• Lefkoşa’daki BG karargâhına, diye cevapladı.

Taksi şoförü daha da çok şaşırmıştı! Bu genç subayın BG karargâhında ne işi olabilirdi ki? Hele ki, böylesi bir ortamda diye düşündü! ‘’BG karargâhına biz giremeyiz ki! Sizi de almazlar! Orada ne yapacağız ?’’ Diye söylendi.

Sarp Üsteğmen:

• Sen devam et! Bir çaresine bakarız.

Taksi şoförü, kafasını iki yana sallayarak; ‘’Allah, Allah! Bu sabah neler yaşayacağız bakalım’’, diyerek aracını daha süratli kullanmaya başladı…

Lefkoşa’ya geldiklerinde saat henüz 07.00 olmuş, sokaklar bomboştu. BG karargâhındaki subaylar da henüz göreve başlamamışlardı. O nedenle biraz vakit geçirmeleri lazımdı…

Sarp Üsteğmen şoföre:

• Biraz bekleyelim, hem sen de acıkmışsındır, buralarda kahvaltı yapacak bir yer var mıdır? Diye sordu.

Şoför, cevaben:

• Bu saatte her yer kapalı. Bir tek Lefkoşa girişinde fırın var, oradan ekmek alabiliriz,dedi.

Sarp Üsteğmen:

• Tamam, o zaman oraya gidelim, hem ekmek alırız, hem de vakit geçer. Dedikten sonra oraya hareket ettiler.

Fırına geldiklerinde sabah ekmeği fırından yeni çıkmış, mis gibi kokuyordu. Sarp, iki okka ekmek aldı. Fırının yanında bulunan bakkal da yeni açıyordu. Oradan da hellim peyniri aldıktan sonra taksiye döndü.

Taksi şoförü, bir taraftan Sarp Üsteğmeni izliyor, diğer yandan da bu üsteğmenin ne yapmaya çalıştığını anlamaya çalışıyordu! ‘’Acaba günün bu saatinde bu üsteğmen BG karargâhında ne yapacak? Bunun yabancı askerlerle ne işi olabilir? Sakın ola ki, bizim askeri sırlarımızı onlara verecek olmasın?’’

Devamı yarın