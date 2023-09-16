Planladıkları senaryoya göre:

Kaipuu tam pastasını keseceği sırada; doğum günü kutlamasının yapılacağı otel salonunun tüm ışıkları sönecek; sahne projektörleri Sara ile Kaipuu’nun bulunduğu masaya odaklanırken; o esnada Ayşe’nin babasının akşam yemeği davetine katılmak için geldikleri otelin salonuna Metin’le Sarp birlikte gireceklerdi...

Metin Sarp’ı otele getirebilmek için Ayşe’nin babasının onun adaya gelişi şerefine bir akşam yemeği daveti yaptığını söyleyecekti…

Bu senaryoda önemli olan Metin’in tam zamanında Sarp’la birlikte salona girmesiydi.

Onlar salona girdiği anda da yıllar önce Lefkoşa da BG karargâhında düzenlenen ‘Yeni Yıl Balosunda’ Sara ile Sarp’ın dans ettikleri sırada çalan aşk melodisi duyulacaktı…

Bu aşk melodisinin çalınması da Metin’in aklına gelmişti. Sarp bu melodiyi ne zaman dinlese; yeni yıl balosunda Sara ile yapmış olduğu dans sırasında çalan bu melodinin sözlerini, onların aşkını anlatan en çarpıcı şarkı sözleri olduğunu kan kardeşine defalarca anlatmıştı. İşte bu şarkının çalınması her ikisine de büyük bir sürpriz olacaktı.

Aslında planladıkları senaryo hiç aksamadan uygulanırsa; o gece müthiş bir sevgi buluşmasının yaşanacağı kesindi.

Diğer taraftan birbirlerini yıllardır görmeyen iki sevdalının yeniden buluşmasının yanı sıra; kızının doğumundan beri onun varlığından haberdar olmayan bir baba, kızı ile ilk kez o gece bir araya gelecekti.

Hiç şüphesiz o gece Girne’de yaşanacak bu kavuşma yıllarca dillerden düşmeyecekti…

Kaipuu’nun doğum günü kutlamasına bir gün kalmıştı…

Kıbrıs adasının en güzel yörelerinden olan Girne-Lapta bölgesinde hayat normal akışını sürerken; Sara ile Sarp aynı bölgede ama birbirlerinden habersiz bu hayat akışışına ayak uydurmuş, yeniden bir araya gelecekleri gün, onların kavuşmasını bekliyordu…

Metin’le Ayşe bu iki sevdalının Cumartesi günü kutlanacak Kaipuu’nun doğum günü partisine kadar karşılaşmaması için ellerinden gelen her şeyi yapmışlar, en sonunda doğum günü partisinin yapılacağı gün gelip çatmıştı…

O sabah, Metin de Ayşe de erkenden uyandılar! Sarp henüz uyanmamıştı…

Ayşe, Metin’e Sarp’ı gün boyunca oyalamasını söyleyerek; kendisinin önce Kaipuu’ya doğum günü hediyesi almak için Girne’ye gideceğini, daha sonra da otele giderek, burada Kaipuu için hazırlanacak pasta siparişini vereceğini, salonun sahne ışıklarının ayarlanmasını yaptıracağını, en nihayetinde de Sara ile Sarp’ın karşılaştıkları anda çalacak o yılbaşı gecesi çalan aşk müziğini bulmak için uğraşacağını söyledi…

Ayşe bu anlattıklarından sonra Metin’e dönerek:

- Aman sevgilim, ne olur planladığımız her şey aksamadan uygulansın. Bu gecenin kahramanı yine sen olacaksın! Çünkü senin Sarp’la birlikte doğum gününün kutlandığı salona tam vaktinde girmen çok önemli…

Metin:

- Tamam, tamam. Merak etme sen! Her şey planladığımız gibi olacak. Ben Sarp’la birlikte tam vaktinde orada olacağız. Yeter ki, sen her şeyi hazır et…

Bu sırada Sarp da uyanmış, salona iniyordu. Ayşe ile Metin’in konuşmasının son cümlelerini duymuş olacak ki:

- Hayrola arkadaşlar! Neyin hazırlığını yapıyorsunuz bakayım?

Metin’le Ayşe, Sarp’ın bu sorusuna hazırlıksız yakalandıkları için önce ne diyeceklerini bilemediler! Sonra da Metin söz girerek:

- Ayşe’nin küçük yeğeninin birkaç gün sonra yapılacak doğum günü partisi için konuştuklarını söyleyerek, durumu kurtarmaya çalıştı…

Sarp:

- İyi ya, hep birlikte kutlarız. Ben de senin aileni yakından tanımış olurum Ayşe kardeşim, dedi…

Metin, Sarp’a bugün havanın çok güzel olduğunu isterse denize gidebileceklerini söyledi. Sarp, Metin’in bu teklifine olumlu yaklaşmış, daha önce Lapta da gittikleri bir otelden denize girebileceklerini söyledi…

Sarp’ı gün boyunca oyalayabilecekleri bir meşgale bulunmuş, geriye akşam yapılacak doğum günü kutlamasının planlaması kalmıştı. Bunu da Ayşe yapacaktı.

O sabah Sara ile Kaipuu da erkenden uyanmışlardı…

Anne kız kahvaltılarını yaptıktan sonra, Sara kızı ile birlikte ona doğum günü hediyesi almak için Girne’ye gitmenin hazırlığını yapıyordu…

Decvamı yarın