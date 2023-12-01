Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "İşgal ordusunun kuzey bölgesi başta olmak üzere Gazze Şeridi'ndeki evlerin yüzde 60'ından fazlasını yıkması nedeniyle halkımız gerçek bir insani felaketle karşı karşıya." ifadesi kullanıldı.

Bu konutlarda daha önce, İsrail'in eski saldırılarında evleri tamamen yıkılmış 50 binin üzerinde ailenin yaşadığı aktarılan açıklamada, Gazze'deki sağlık sisteminin de ciddi çöküş içinde olduğu, İsrail saldırıları nedeniyle 26'dan fazla hastanenin ve 55 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığı belirtildi.

Bölgede günlük 1000 tır insani yardıma ve 1 milyon litre yakıta ihtiyaç var

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu; İsrail'in ekipman ve makineleri hedef alması ve zaten harap olan makine ve teçhizatlardan geriye kalanlara da yakıt sağlanamaması nedeniyle sivil savunma ekiplerinin cenazeleri çıkaramadığı vurgulanan açıklamada, Gazze Şeridi'nde iyileşme sürecinin başlayabilmesi için günlük insani yardım taşıyan 1000 tır ve 1 milyon litre yakıtın bölgeye girmesi gerektiği kaydedildi.

Arap ve İslam ülkelerine evleri yıkılan ve zarar gören çeyrek milyondan fazla ailenin "barınmasına yardımcı olacak hızlı insani çözümler bulmak amacıyla acil bir kurtarma planı geliştirmeleri" çağrısında bulunulan açıklamada, tıbbi ekipmanlarla donatılmış sahra hastaneleri kurulması istendi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 248 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 73 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 210 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

İsrail ve Hamas arasında bir haftadır devam eden "insani ara" 1 Aralık Cuma saat 08.00'de (TSİ) sona erdi ve İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladığını duyurdu.