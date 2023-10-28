Hamas’ın İsrail’e baskın şeklindeki saldırısının akabinde İsrail, sivil-çocuk-kadın demeden HASTANE, OKUL, CAMİ, KİLİSE, dahil tüm sivil yerleşim alanlarını büyük bir gaddarlıkla vuruyor ama Başta ABD olmak üzere Batı Dünyası tüm ahlaki, insani ve hukuki değerleri unutarak bu vahşete destek çıkıyor.

İsrail’in bu cinayetleri insanlık tarihine unutulmayacak kadar utanç verici bir şekilde yazılırken, ilerisi için başka ülkelere de kötü örnek teşkil edecek…

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında okulları ve hastaneleri hedef alarak toplu cezalandırma politikaları artık fütursuz bir SOYKIRIMA dönüştü. Türkiye’nin ateşkes sağlanması için çabaları sınırlı sayıda bazı ülkelerin Filistinlilere desteği pek karşılık bulamadı.

ABD emperyaal çıkar ve aamaçlarına engel olacak her ülkeyi meşru hedef görmekte ve açık açık İsrail’i destekleyerek adeta teşvik etmektedir. AB ülkeleri ve Avrupa Komisyonu da insan hakları ve hukuku yok sayarak bir ateşkes çağrısında dahi bulunamamaktadır. Bu nasıl bir vicdansızlıktır, anlamak mümkün değil. Dağda elinde silahla bizim askerimize, polisimize, köylerimize saldıran bölücü hain teröristlere karşı yapılan operasyonlar için karşımıza dikilen ve insan haklarından dem vuran bu ülkelere soruyorum, Neredesiniz? Filistinliler insan sınıfına girmiyor mu? İnsanlık sadece size ve sizin desteklediğiniz teröristler için mi geçerli? Dilinizden düşürmediğiniz Hukukun üstünlüğü, İnsan Hakları Beyannamesi vs.’yi ne çabuk unuttunuz!!! Her terör operasyonunda Türk Güvenlik Güçlerini engellemek için dile getirdiğiniz orantısız güç kullanma kavramına ne oldu? Basında yer alan haberlere göre Gazze’deki binaların %70’i bombardımanla yıkılmış. 1,5 milyon insan evinden yerinden sürülmüş. Onlarca hastane, okul, cami, kilise bombalanmış…

El insaf…

Ne İsrail, ne de ABD yaşananların insanlık suçu olduğunu kabul etmese de, gerçekler onların düşündüğü gibi değil. Bu dram bir şekilde mutlaka durdurulmalı…

1947’de Filistin’e gelen Yahudiler, gemide açtıkları pankartta “ailelerimizi kaybettik, lütfen umutlarımızı kaybettirmeyin” yazarken, şimdi tüm dünyanın gözü önünde Filistinlileri katlediyor. İsrailli Yahudiler, 1930-1940’lı yıllarda Almanya’da Nazilerin kendilerine yaptığı soykırımları unutmadan bu vahşeti durdurmalılar.

İsrail’in kurulduğu günden bugüne kadar Filistinliler öldürülürken sessiz kalan Batı Dünyası aynı tutumunu sürdürmekte. Filistinli lider Mahmut Abbas, bugünkü vahşet yaşanmadan önce, 2022 yılının Ağustos ayında yaptığı konuşmasında "1947'den bugüne İsrail, 50 Filistin köyünde 50 katliam, 50 Holokost işledi. Filistinliler her gün İsrail ordusu tarafından öldürülüyor. Bu yeter; artık barışı, güvenliği ve istikrarı sağlayalım." demişti.

Bugün çok daha korkunç bir SOYKIRIM yaşanan Gazze’de BEBEKLERİ, ÇOCUKLARI, KADINLARI, HASTA ve YARALILARI, kısaca masum sivilleri hedef alan İsrail hemen durdurulmak zorundadır. Acilen ATEŞKES ilan edilmeli, insani yardımlar halka ulaştırılmalı, hastaneler işler hale getirilmeli, hayatın normalleşebilmesi için tüm insanlık seferber olmalı.

Bütün bu olanların yanında Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün önderliğine 29 Ekim 1923’te kurulan CUMHURİYETİMİZİN 100.ncü yılını kutluyor, aziz Türk Milletinin sonsuza kadar bu vatanda birlik ve bütünlük içinde, huzur ve barış içinde, çağının yüksek refah düzeyine erişmesini temenni ediyorum. Bize bu vatanda hür ve bağımsız yaşamamız için ömürleri boyunca binbir fedakarlıkla mücadele eden, başta Gazi Mareşal Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere, tüm silah ve çalışma arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE…

Süheyl ÇOBANOĞLU