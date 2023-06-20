Gaziantep

Avrupa Birliğince tescil edilen Türk mutfağının ilk ürünü "Antep baklavası", renk, hamur inceliği, yöresel ürün kullanımı ve tüketildiğinde ağızda bıraktığı tatla diğer baklavalardan ayrılıyor.

Gaziantepli ustalar, Kurban Bayramı öncesi artan siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai yapıyor. Ustaların mesaisini 2 vardiyaya çıkaran işletmeler, 24 saat esasına göre çalışıyor.

Baklavanın iyisi "çıtırtısı"ndan anlaşılıyor

Kentteki bir baklava üretim tesisinde baklava ustası Ömer Faruk Çiftçi, dünyaca meşhur Antep baklavasının altın sarısı rengiyle bilindiğini söyledi.

Gaziantep baklavasını diğer baklavalardan ayıran özelliklerinin başında bölgedeki organik malzemelerin kullanarak yapılmasının geldiğini belirten Çiftçi, şöyle konuştu:

"Diğer baklavalardan ayrılan özelliklerinden biri coğrafi işaretli olması. Gaziantep Kale'sini pergel olarak düşünelim 30 kilometrelik daire çizin bu dairenin dışında yapılan baklava Gaziantep baklavası olmuyor. Bunu da nasıl anlarız? Baklava altın renginde, hamuru ise 40 kat, 3,5 santimetre olacak. Çatalı batırdığınızda ses (çıtırtı) gelecek. Ses geldikten sonra şeker damlamayacak. İşte bu gerçek Gaziantep baklavasıdır. İçindeki malzemelerin yöreye has olması lazım. Bunun için biz Avrupa Birliğine Gaziantep baklavasını kabul ettirdik."

Baklavanın Gaziantep'te usta ellerde üretilerek Türkiye'ye gönderildiğini ifade eden Çiftçi, şunları söyledi:

"Baklava işi meşakkatli olduğu için arkadaşlarla beraber 7/24 çalışıyoruz. Gaziantep'te günlük üretim kapasitesi 30 tondur. Bu 30 ton bayram yoğunluğunda 2 katına çıkıyor ve ortalama 60 tona kadar yükseliyor. İnternet üzerinden siparişlerimizde de artış oluyor. Yurt içi ve yurt dışına elimizden geldiği kadar yoğun bir şekilde çalışıp oralara da gönderiyoruz. Yurt dışına 48 saat, Türkiye'de ise 24 saat içerisinde teslim yapıyoruz."

Çiftçi, dünyanın hemen hemen her yerinden sipariş aldıklarını ifade etti. Kentte baklava üreticilerinin yoğun şekilde çalıştıklarını dile getiren Çiftçi, "Bayram yoğunluğundan dolayı gece gündüz 2 vardiya şeklinde üretim yapıyoruz. Baklava geleneksel usullerle yapıldığı için bayrama 5 gün kala siparişleri durduruyoruz. Arife günü son işlemlerini yapıp müşterilere gönderiyoruz." diye konuştu.

"24 çeşit baklava üretiyoruz"

Baklava ustası Fahri Kaplan da bayramlardan önce sürecin zor geçtiğini söyledi.

Baklava üretiminin meşakkatli olduğuna değinen Kaplan, "24 çeşit baklava üretiyoruz. Havuç dilimi, kare, sarma, ince şöbiyet, yaprak şöbiyet, bülbül yuvası gibi ürünleri yapıyoruz ama genelde havuç dilimi ve kare baklava çeşitlerini daha çok yapıyoruz." dedi.

Gıda mühendisi Hülya Ateş ise bayram yoğunluğu dolayısıyla hijyen koşullarını sürekli denetlediklerini söyledi.

Çalışmaları artırdıklarını belirten Ateş, şunları kaydetti:

"Geleneksel baklavayı yapmaya sabah rutinlerimizle beraber başlıyoruz. İlk olarak ortam temizliği daha sonra da çalışma arkadaşlarımızın rutin temizliğiyle beraber ortam şartlarını sağladıktan sonra üretime geçiyoruz. Üretimin bitiminde tekrardan ürünlerin kontrollerini, gerekli analizlerden geçirerek vatandaşların sofrasına sunuyoruz."

AA