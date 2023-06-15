E.D Organizasyon Müzik firmasının sahibi gazeteci ve TV Program sunucusu Estergon Karagöz uzun yıllardır oyunculuk sektöründe pek çok kişiye basın danışmanlığı yaptıktan sonra oyunculuk sektöründe ben de varım dedi ve Anatolia Cast Ajansın bünyesine dahil oldu. Gazeteci ve TV Program sunucusu Estergon Karagöz doğru oyunculuk Ajansı da çalışmak istediğini ve bir çok teklife rağmen Anatolia Cast Ajansla anlaşma yaptığını söyledi. Ankara Üniversitesi Urdu Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Estergon Karagöz 1.70cm boyunda 76 kilo ağırlığında kumral tenli ela gözlü oyunculuğa hevesli birisi. Tek amacı oyunculuk sektöründe başarılı olup ne kadar fakir fukara yardıma ihtiyacı olan insan varsa yardım etmek vesosyal sorumluluk projelerinde adından söz ettirmek istiyor. Şu anda E. D Organizasyon Müzik firması BirgünTv ve E. D Organizasyon Müzik Tv de müzik saati, Cumartesi Eğlencesi ve Pazar Sohbeti programını yapıyor.