Haber: Beyza Betül Cihan

52 yaşındaki deneyimli gazeteci, Milliyet ve Akşam gazetelerindeki çalışmalarıyla tanınmıştı. Son dönemde ise kardeşiyle birlikte internethaber.com sitesinde görev alıyordu. Süleyman Özışık, özellikle siyaset ve güncel konulardaki analizleriyle ve yazılarıyla kamuoyunun dikkatini çekmeyi başarmıştı.

Özışık'ın durumunun kötüye gittiğini, 2 Ağustos tarihinde kardeşi Hadi Özışık'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme getirmişti. Hadi Özışık, kardeşinin sağlık durumunun kötüye gittiğini ve zorlu bir mücadele verdiğini kamuoyuna duyurmuştu.

Süleyman Özışık'ın vefat haberini de kardeşi Hadi Özışık sosyal medya hesabından duyurdu.

Süleyman Özışık'ın ölümü, medya dünyasını derin bir üzüntüye boğdu.