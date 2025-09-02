Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, futbolcu için net 27 milyon 500 bin avro ücret ile KDV ödeneceği belirtildi.

Liverpool, rekor transfer bedeliyle Isak'ı kadrosuna kattı
Futbolcuya ise bu sezon 110 milyon, 2026-2027'de 120, 2027-2028'de 130, 2028-2029'da 140 ve 2029-2030'da da 150 milyon lira garanti ücret ödeneceği aktarıldı.

Öte yandan Trabzonspor Kulübü yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılıların transfer için kendilerine 33 milyon avro garanti bedel ve 3 milyon avro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam KDV dahil 36 milyon avro ödeme yapacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA