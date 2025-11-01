Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında RAMS Park’ta karşılaşan Galatasaray ile Trabzonspor maçı 0-0 bitti.

Tamamen dolu tribünler önünde oynanan müsabakanın ilk yarısında iki takım da gol pozisyonuna girmekte zorlandı. Mücadeleye dayalı bir oyun olan ilk yarıda gol sesi çıkmadı ve devre arasına 0-0 beraberlikle girildi.

Müsabakanın ikinci yarısında iki ekip de tehlikeli pozisyonlar üretti. Kaleciler Uğurcan Çakır ve Andre Onana'nın ön olana çıktığı ikinci 45 dakikada da takımlar topu ağlara gönderemedi ve maç golsüz eşitlikle sona erdi.

Bu skorla Galatasaray, ligdeki 11. maçında ikinci kez berabere kaldı. Dokuz galibiyeti bulunan sarı-kırmızılı ekip, puanını 29'a taşıdı.

Galatasaray karşılaşmasına kadar 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgisi olan Trabzonspor ise üçüncü kez beraberlik yaşadı. Karadeniz temsilcisi, puanını 24'e çıkardı.

İlk yarı

12. dakikada Zubkov'un sol taraftan kullandığı kornerde uzak direkte bulunan Batagov'un vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kontrol etti.

15. dakikada Osimhen'in ceza sahası sol köşesinden çektiği şutta kaleci Onana, meşin yuvarlağı kurtardı.

21. dakikada Yunus Akgün'ün pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Torreira'nın kaleye yaklaşık 20 metre uzaklıktan çektiği şutta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

28. dakikada Sara'nın sol taraftan kullandığı kornerde altıpas çizgisi önünde bulunan Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak, yan direğe çarpıp auta çıktı.

31. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Abdülkerim Bardakcı'nın kaleye yaklaşık 25 metre uzaklıktan çektiği şutta meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.

İkinci yarı

47. dakikada Muçi'nin sol taraftan açtığı ortada penaltı noktası civarındaki Zubkov'un kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, soluna yatarak topu çeldi.

61. dakikada Eren Elmalı'nın pasıyla ceza yayı civarında topla buluşan Osimhen, meşin yuvarlağı sağ çaprazda bulunan Yunus Akgün'e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak, yandan auta çıktı.

71. dakikada Torreira'dan sıyrılan Zubkov'un ceza yayı sağ çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak, uzak direğe çarpıp auta gitti.

79. dakikada Sallai'nin sağ taraftan açtığı ortada Batagov, meşin yuvarlağa müdahale etti. Ceza yayı çizgisi üzerinde dönen topu önünde bulan Osimhen'in vuruşunda kaleci Onana, sağına yatarak topu kurtardı.

80. dakikada Sane'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası sol çaprazındaki Osimhen'nin kafa vuruşunda kaleci Onana, meşin yuvarlağı kurtardı. Dönen topu önünde bulan Osimhen, altıpas çizgisi önündeki Icardi'ye pasını aktardı. Arjantinli oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Onana, meşin yuvarlağı yine kurtardı.

86. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Ahmed Kutucu, arka direğe doğru topu ortaladı. Sağ çaprazdaki Osimhen'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, auta gitti.

90. dakikada bordo-mavili futbolcu Bouchouari, Sallai'ye arkadan yaptığı sert müdahale sonrasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşma, 0-0 sona erdi.

Sahasındaki yenilmeme serisi 31 maça çıktı

Galatasaray, RAMS Park'ta oynadığı son 32 resmi maçta rakiplerine mağlup olmadı.

İç sahadaki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında iç sahada 32 resmi maça çıktı.

Galatasaray, bu süreçte 23'ü Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi, 2'si Ziraat Türkiye Kupası ve 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 32 resmi müsabakada 23 galibiyet, 9 beraberlik yaşadı.

Ligde 19 maçtır kaybetmiyor

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de çıktığı son 19 müsabakada yenilmedi.

Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 19 maçta 17 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Sarı-kırmızılılar, söz konusu süreçte rakiplerinin ağlarını 47 kez sarsarken, sadece 7 gol yedi.

Trabzonspor karşısında 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi

Galatasaray, Trabzonspor karşısında yakaladığı 6 maçlık galibiyet serisini sürdüremedi.

Galatasaray, 2022-2023 sezonunun ilk yarısında 0-0 berabere kaldığı rakibini sonrasındaki 6 müsabakada da yenmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu maçlarda sırasıyla 2-1, 2-0, 5-1, 4-3, 2-0 ve 3-0'lık galibiyetler elde etti.

Sarı-kırmızılı takım, 6 maçlık aradan sonra rakibine puan verdi.

Dokuz yıl sonra iç sahada Trabzonspor'a gol atamadı

Galatasaray, 9 yıl aradan sonra Trabzonspor'u konuk ettiği bir maçta gol sevinci yaşayamadı.

Karadeniz temsilcisine iç sahada gol atamadığı son Süper Lig maçını 22 Ekim 2016'da oynayan ve sahadan 1-0 yenik ayrılan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 8 müsabakada fileleri sarstı.

Galatasaray, bu süreçte 5 galibiyet, 2 yenilgi yaşarken, ikinci kez berabere kaldı.

Galatasaray, ligde 22 maç sonra gol bulamadı

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 22 maç aradan sonra bir karşılaşmayı sessiz geçti.

Galatasaray, gol atamadığı son maçı geçen sezonun 25. haftasında 0-0 sona eren Fenerbahçe derbisinde yaşadı. Sonrasındaki geçen sezondan 12, bu sezondan 10 olmak üzere üst üste 22 lig maçında fileleri havalandıran "Cimbom" ilk kez bir maçı gol atamadan bitirdi.

Osimhen'in kafa vuruşu direğe takıldı

Galatasaray'da Victor Osimhen'in ilk yarıdaki kafa vuruşunda top direğe çarptı.

Müsabakanın ilk yarısındaki en tehlikeli pozisyonu sarı-kırmızılı takım yakaladı. Soldan Gabriel Sara'nın kullandığı kornerde altıpas üzerinde yükselen Nijeryalı yıldız kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta gitti.

Uğurcan'dan kritik kurtarış

Galatasaray'ın yıldız kalecisi Uğurcan Çakır, ikinci yarının başında yaptığı kurtarışla takımının geri düşmesini önledi.

Milli kaleci, müsabakanın 47. dakikasında ceza sahası içinde Oleksandr Zubkov'un kafayla vurduğu topa uzanarak şık bir kurtarış yaptı. Bu pozisyonda gole izin vermeyen Uğurcan, takımının 1-0 geri düşmesini engelledi.

Barış Alper Yılmaz ıslıklandı

Galatasaray taraftarının bir bölümü milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'a ıslıkla tepki gösterdi.

Mücadelenin 64. dakikasında oyundan alınan Barış Alper için tribünlerden ıslık sesi yükseldi. Bu sırada Victor Osimhen tribünlere dönerek protesto yapılmamasını istedi. Kenara geldikten sonra ultrAslan'ın bulunduğu kuzey tribününden yıldız futbolcuya destek tezahüratı yapıldı.

Icardi, Galatasaray formasıyla "Dalya" dedi

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla 100. maçına çıktı.

İstanbul'a 2022-2023 sezonunda gelen ve takımdaki 4. sezonunu geçiren Icardi, Trabzonspor maçıyla 100. kez sarı-kırmızılı formayı terletti.

Süper Lig'de 75. maçına çıkan Icardi, Avrupa kupalarında 21, TFF Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ikişer olmak üzere toplamda 100 kez Galatasaray formasıyla mücadele verdi.

Okan Buruk yönetiminde sahasında Trabzonspor'a ilk kez puan verdi

Sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Trabzonspor'u konuk ettiği 4. maçta ilk kez puan kaybetti.

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde bu sezona kadar RAMS Park'ta Trabzonspor'a karşı oynadığı maçları 4-3, 2-0 ve 2-1'lik skorlarla kazandı. Karadeniz temsilcisini 4. kez konuk eden Galatasaray ilk kez galip gelemedi.

Trabzonspor, ligde 4 maç sonra puan kaybetti

Karadeniz temsilcisinin 4 maçlık galibiyet serisi Galatasaray karşılaşmasında bitti.

Ligde son puan kaybını 6. haftada 1-1 sona eren Gaziantep FK maçında yaşayan bordo-mavili takım, sonrasındaki 4 maçı da kazandı. Galatasaray beraberliğiyle galibiyet serisi sonlanan Trabzonspor, yenilmezlik serisini ise 6 maça çıkardı.

Felipe Augusto'nun gol serisi sona erdi

Trabzonspor'un Brezilyalı futbolcusu Felipe Augusto, 4 maçlık gol atma serisini sürdüremedi.

Süper Lig'de üst üste Mısılı.com.tr Fatih Karagümrük, Zecorner Kayserispor, Çaykur Rizespor ve ikas Eyüpspor mücadelelerinde gol atan 21 yaşındaki futbolcu, 76 dakika sahada kaldığı Galatasaray müsabakasında gol sevinci yaşayamadı.

Savic sakatlandı

Trabzonspor'da takım kaptanı Stefan Savic sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Mücadelenin 49. dakikasında ceza sahası içinde Barış Alper Yılmaz ile mücadele eden ve meşin yuvarlağı kornere gönderen Savic, arka adalesini tutarak yerde kaldı. Tecrübeli stoper, yapılan kontrollerinin ardından 51. dakikada yerini Rayyan Baniya'ya bıraktı.

Zubkov da direği geçemedi

Trabzonspor'da da Oleksandr Zubkov'un şık şutu direğe takıldı.

Müsabakanın 71. dakikasında sağ kanatta Paul Onuachu'dan aldığı topla ceza sahasına sokulan Ukraynalı futbolcu, kendisini engellemek isteyen rakip oyunculardan kurtularak şutunu çekti.

Meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağındaki direğe çarparak auta çıktı.

Onana'dan Osimhen ve Icardi'ye geçit yok

Trabzonspor'un Kamerunlu kalecisi Andre Onana, tek pozisyonda yaptığı kritik 2 kurtarışla alınan 1 puanda başrolü oynadı.

Mücadelenin 80. dakikasında Leroy Sane'nin sağdan ortasında arka direkte yükselen Victor Osimhen'in kafayla vurduğu top, Onana'dan döndü. Osimhen, önünde bulduğu meşin yuvarlağı daha uygun durumdaki Mauro Icardi'ye çıkardı. Arjantinli futbolcunun altıpas gerisinden şutunda bir kez daha sahne alan Onana, meşin yuvarlağın ağlara gitmesini engelleyerek skoru 0-0'da tuttu.

Trabzonspor, maçı 10 kişi tamamladı

Karadeniz temsilcisinde Benjamin Bouchouari, son dakikalarda gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı.

Mücadelenin 90. dakikasında kendi yarı alanının ortalarında Roland Sallai'ye sert müdahalede bulunduğu gerekçesiyle hakem Cihan Aydın, Faslı futbolcuya doğrudan kırmızı kart gösterdi.

Maça 83. dakikada Oleksandr Zubkov'un yerine dahil olan 23 yaşındaki futbolcu, 7 dakika sahada kalabildi.

Fatih Tekke, kariyerinde ilk kez Galatasaray'dan puan aldı

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'de ilk kez Galatasaray karşısında puan elde etti.

Fatih Tekke, teknik direktörlüğünü yaptığı Trabzonspor, Alanyaspor ve İstanbulspor ile ligde 7. kez Galatasaray'a rakip oldu. İlk 6 maçında mağlup olan Fatih Tekke, ilk kez bir Galatasaray müsabakasından puanla ayrıldı.

Montella tribünde

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmayı tribünden takip etti.

İtalyan teknik adam, RAMS Park'ta yapılan karşılaşmayı yardımcı Hakan Balta ile seyretti.

Sarı-kırmızılıların Gabonlu oyuncusu Mario Lemina

Galatasaray'da Gabonlu orta saha Mario Lemina, müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bireysel performansıyla ilgilenmediğini dile getiren Lemina, "Benim için önemli olan takımın kazanması. İyi performans gösteriyorsam ve takım kazanıyorsa ne mutlu bana. Kötü performans gösteriyorsam ve takım kazanıyorsa yine aynı şekilde mutlu olurum. Önemli olan Galatasaray'ın ne yaptığıdır." dedi.

Gabonlu oyuncu, Trabzonspor'un Nijeryalı santrforu Paul Onuachu için özel olarak hazırlanmadığını dile getirerek, "Sadece kendi gücümü biliyorum. İkili mücadelelerde neler yapabileceğimi biliyorum. Takım hazırlığını yapıp, sahaya çıktık. Bir tek kazanamadığımız için mutsuzum." değerlendirmesinde bulundu.

Lemina, Galatasaray'ın çok iyi savunma oyuncularına sahip olduğunu aktararak, "Ben gelemden önce de Galatasaray'ın çok iyi savunma oyuncuları vardı. Şu anda gol yemiyoruz. Bunun devamında gol atıyoruz. Bu şekilde kazanıyoruz. Defansif katkım da bu şekilde oluyor." diye konuştu.

Gabonlu orta saha, sezon sonu sözleşmesinin bitecek olmasıyla ilgili ise "Benim için önemli olan iyi bir takım kurmamız. İyi bir şekilde devam ediyoruz. Önümüzde Ajax ile oynayacağımız UEFA Şampiyonlar Ligi maçının hazırlıkları var. Onlara hazırlanacağız. Sonrasını düşünürüz." ifadelerini kullandı.