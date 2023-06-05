Uşak/Antalya

Antalya'da Cumhuriyet Meydanı ile bazı caddelerde toplanan taraftarlar, ellerinde bayraklarla takımlarının marşını söyledi. Sarı-kırmızılılar, araçlarıyla konvoy oluşturarak, şehir turu attı.

İlçelerde de sokaklara çıkan taraftarlar, takımının şampiyonluk sevincini yaşadı.

Polis ekipleri, kent genelinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Uşak

Uşak'ta 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda toplanan taraftarlar şampiyonluk sevinci yaşadı. Taraftarlar burada davul ve zurna eşliğinde marş ve şarkılar söyledi.

Öte yandan, bir taraftar kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu.

AA