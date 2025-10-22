Karşılaşmanın 3. dakikasında Galatasaray 1-0 öne geçti. Orta alanda rakibinden topu kapan Lemina, ceza yayı önünde bulunan Osimhen'e pasını aktardı. Osimhen'in ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden ağlarla buluştu.

7. dakikada Yunus Akgün'ün pasıyla sağ kanatta topla buluşan Sane, içeriye doğru ortaladı. Altıpas çizgisi önünde bulunan Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Haikin, meşin yuvarlağı kurtardı.

29. dakikada Lemina'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Jakobs, içeriye doğru ortaladı. Bjortuft'un hatasının ardından altıpas çizgisi önünde meşin yuvarlağı önünde bulan Osimhen'in dokunuşunda kaleci Haikin topu kurtardı.

33. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Yunus Akgün'ün baskı yaptığı Bjorkan'ın hatalı geri pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Osimhen, kaleciyi geçtikten sonra penaltı noktasının sol tarafından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-0

39. dakikada Brunstad Fet'in Sallai'den topu kapmasıyla Hauge, ceza sahası çizgisi üzerinde meşin yuvarlakla buluştu. Sanchez'den sıyrılan Hauge'nin penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta top, yandan auta çıktı.

43. dakikada Brunstad Fet'in ceza yayının önünden çektiği şutta top, yan direkten oyun alanına döndü.

Aynı dakikada Sane'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Osimhen'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden auta gitti.

Sarı-kırmızılılar, ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.

İkinci yarı

53. dakikada sol kanattan ceza sahasına doğru giren Bjorkan'ın pasıyla topla buluşan Auklend'in penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta top, Abdülkerim Bardakcı'nın müdahalesin ardından kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

54. dakikada Evjen'den topu kapan Osimhen, ceza sahasına doğru girdikten sonra penaltı noktası civarındaki Yunus Akgün'e meşin yuvarlağı aktardı. Yunus'un pasıyla topla buluşan Sane'nin sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Haikin ve savunmada Evjen'in müdahalesinin ardından kornere gitti.

60. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Osimhen'in ceza yayı sağ çaprazında Aleesami'ye yaptığı baskıyla topla buluşan Yunus Akgün, ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Haikin'in kurtarışının ardından dönen topu yine önünde bulan Yunus Akgün, ikinci vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0

67. dakikada hatalı pas sonrası orta alanda meşin yuvarlakla buluşan Osimhen, ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Haikin'in kurtarışında dönen topu aynı noktada yine önünde bulan Osimhen'in şutunda savunmadaki Sjovold çizgi üzerinde golü önledi.

75. dakikada Bodo/Glimt farkı 2'ye indirdi. Bjorkan'ın ceza sahası sol kanadından yaptığı ortada Helmersen'in, arka direkte Abdülkerim Bardakcı ve Jakobs'un üzerinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1

83. dakikada Sara'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Sane, çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra vuruşunu yaptı. Kaleci Haikin, meşin yuvarlağı kurtardı.

Sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.