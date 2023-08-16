Ankara

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-24 sezonunda play-off turuna katılan takımlar, biri hariç belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında, 3. eleme turu rövanş maçları, biri dışında tamamlandı.

İlk maçta Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımını deplasmanda 3-0'la geçen Galatasaray, evinde çıktığı rövanş karşılaşmasında da rakibini 24. dakikada Mauro Icardi'nin fileleri sarsmasıyla 1-0 yenerek tur atladı. Mücadelenin 64. dakikasında rakibine müdahalesinden dolayı doğrudan kırmızı kart gören Lucas Torreira, UEFA'nın cezada indirime gitmemesi halinde play-off turu maçlarında görev alamayacak.

Normal süresi 1-0 Molde üstünlüğüyle sona ermesinin ardından uzatmalara gidilen mücadelede, konuk ettiği Faroe Adaları ekibi Kİ Klaksvik'i 2-0'la geçen Norveç ekibi, play-off turunda Galatasaray'ın rakibi oldu. İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybetmesine rağmen tur atlayan Molde'nin gollerini, 17. dakikada Kristian Eriksen ve 112. dakikada bir dönem Galatasaray forması da giyen Martin Linnes kaydetti.

Ertelenen maçta kazanan AEK

AEK ile Dinamo Zagreb takımları arasındaki mücadele öncesinde taraftarlar arasında başkent Atina'da çıkan kavgada bir kişinin hayatını kaybetmesi ve yaşanan olaylardan dolayı ertelenen 3. eleme turunun ilk ayağı karşılaşması, bu kez Zagreb'teki Maksimir Stadı'nda oynandı.

Yunanistan temsilcisi, 59. dakikada Steven Zuber ve 90. dakikada Konstantinos Galanopoulos'un ağları sarsmasıyla rakibini 2-1 mağlup etti. Hırvatistan temsilcisinin tek golü, 39. dakikada Marko Bulat'tan geldi. Bu maçın rövanşı, 19 Ağustos Cumartesi günü Atina'da oynanacak.

Galatasaray ve Molde'nin yanı sıra Rakow, Maccabi Haifa, Kopenhag, Braga, Rangers, PSV Eindhoven ve Panathinaikos, play-off turuna kalan diğer takımlar oldu. Play-off turunda ilk maçlar, 22-23 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Aris Limasol (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) - Rakow (Polonya): 0-1 (1-2)

Maccabi Haifa (İsrail) - Slovan Bratislava (Slovakya): 3-1 (2-1)

Sparta Prag (Çekya) - Kopenhag (Danimarka): 1-1 (uzatmalarda 3-3, penaltılarda 2-4) (0-0)

Molde (Norveç) - Kİ Klaksvik (Faroe Adaları): 1-0 (uzatmalarda 2-0) (1-2)

Galatasaray - Olimpija Ljubljana (Slovenya): 1-0 (3-0)

Baçka (Sırbistan) - Braga (Portekiz): 1-4 (0-3)

Servette (İsviçre) - Rangers (İskoçya): 1-1 (1-2)

Sturm Graz (Avusturya) - PSV Eindhoven (Hollanda:) 1-3 (1-4)

Olimpik Marsilya (Fransa) - Panathinaikos (Yunanistan): 2-1 (penaltılarda 3-5) (0-1)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - AEK (Yunanistan): 1-2

AA