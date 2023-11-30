RAMS Park'ta 51 bin 741 taraftar önünde oynanan maçın 11. dakikasında İngiliz temsilcisi, 19 yaşındaki Alejandro Garnacho'nun golüyle 1-0 öne geçti. "Kırmızılar" mücadelenin 18. dakikasında Bruno Fernandes ile skoru 2-0'a getirdi. Pozisyonlar üreten Galatasaray, aradığı golü 29. dakikada Hakim Ziyech'in ayağından buldu. Mücadelenin devre arasına konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle girildi.

İkinci yarıya maçı çevirme umuduyla giren Galatasaray, Scott McTominay'ın 55. dakikada bulduğu golle bir kez daha 2 farklı geri düştü. Maçın kontrolünü elinde tutan ve topa daha çok sahip olan Galatasaray, 62. dakikada Ziyech'in serbest vuruştan golüyle farkı yeniden 1'e düşürdü ve umutlandı. Taraftarının desteğiyle baskısını artıran "Cimbom" maça 60. dakikada dahil olan Kerem Aktürkoğlu'nun 71. dakikadaki golüyle 3-3'lük eşitliği sağladı. Kalan bölümde Manchester United'ın girdiği birçok pozisyona rağmen kalesinde gole izin vermeyen sarı-kırmızılı takım, maçı berabere bitirdi.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 5'e, Manchester United ise 4'e yükseltti.

Tur için ipler elinde

Galatasaray, Manchester United karşısında aldığı bir puanla üst tura çıkma yolunda ipleri elinde tuttu.

Gruptaki son maçında 12 Aralık Salı günü deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle karşılaşacak sarı-kırmızılı takım, maçtan galibiyetle ayrılması halinde diğer sonuçlara bakılmaksızın adını son 16 turuna yazdıracak.

İkili averaj Galatasaray'da

Sarı-kırmızılı ekip, Manchester United karşısında ikili averajı eline geçirdi.

Avrupa kupalarında yoluna devam etmek isteyen Galatasaray, son haftaya Manchester United'ın 1 puan önünde girdi.

Gruptan çıkmak için iddiasını sürdüren sarı-kırmızılılar, son haftada Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk olacak. Manchester United ise Almanya'nın Bayern Münih takımını konuk edecek.

Son hafta maçlarının ardından Galatasaray ile Manchester United arasında puan eşitliği olması halinde sarı-kırmızılılar tabloda rakibinin üstünde yer alacak.

Hakim Ziyech'ten 2 gol

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, takımının 2 golüne imza attı.

İngiltere'nin Chelsea takımından kiralanan Ziyech, Galatasaray'da 10. resmi maçına çıktı. Süper Lig'de 6 müsabakada 1 kez gol atan 30 yaşındaki futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 4. maçında 2 kez fileleri havalandırdı.

Hakim Ziyech, sergilediği başarılı performansla maçın oyuncusu seçildi.

2023 yılındaki 100. gol Ziyech'ten

Galatasaray'ın 2023 yılında resmi maçlardaki 100. golünü, Hakim Ziyech kaydetti.

Faslı futbolcunun Manchester United karşılaşmasında attığı ilk gol, sarı-kırmızılı takımın bu sezon resmi maçlarda ağları havalandırdığı 100. gol oldu.

Kerem, yaklaşık 2 ay sonra gol attı

Galatasaray'ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, yaklaşık 2 ay sonra gol sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılı formayla son golünü 3 Ekim'de deplasmandaki Manchester United müsabakasında kaydeden Kerem, 58 günlük aranın ardından golle buluştu. Kerem, Manchester United ile yapılan 2 müsabakada da fileleri havalandırdı.

Süper Lig'de 3 golü bulunan Kerem Aktürkoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 3 gole ulaşarak toplamda gol sayısını 6'ya çıkardı.

Ndombele ıslıklandı

Sarı-kırmızılı takımın Fransız orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele'ye taraftarlar tepki gösterdi.

Takıma sezon başında İngiltere'nin Tottenham takımından katılan Ndombele, ilk 11'de başladığı Manchester United müsabakasında 60 dakika sahada kaldı. Yerini Sergio Oliveira'ya bırakan 26 yaşındaki futbolcu, çıkarken taraftarın ıslıklı tepkisiyle karşılaştı.

Manchester United'a sahasında yine kaybetmedi

Sarı-kırmızılı ekip, Manchester United ile iç sahada yaptığı maçlarda yine yenilmedi.

İki takımın aralarındaki rekabette daha önceki 4 maç İngiltere'de, 3 müsabaka ise İstanbul'da yapıldı.

İngiliz temsilcisini 4. kez ağırlayan Galatasaray, 1 galibiyet alırken 3. beraberliğini yaşadı. Daha önceki 3 müsabakada gol yemeyen "Cimbom" bu maçta kalesinde gördüğü 3 golle bu istatistiğini sürdüremedi.

20 yıl sonra tarih tekerrür etti

Galatasaray ile Manchester United, 20 yıl önce olduğu gibi yine 3-3 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı ekibin Manchester United ile 1993-1994 sezonundaki eşleşmesi, Türk futbol tarihine geçen klasiklerden oldu.

İki takım tarihlerinde ilk kez 1993'te UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda karşı karşıya geldi. Eşleşmenin favorisi olarak gösterilen İngiliz temsilcisi karşısında ilk maçta deplasmandan 3-3'lük beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, rövanş mücadelesini 0-0 tamamlayarak tur atladı.

Bu sonuçla Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını 8 takım arasına yazdırırken, Manchester United'ın elenmesi Avrupa futbolunda büyük sürpriz olarak yorumlandı.

Son 23 Avrupa maçında 3 kez kaybetti

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 23 müsabakada sadece 3 kez yenildi.

2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda temsilcisi PSV'ye sahasında 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 12'si UEFA Avrupa Ligi, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi, 5'i de "Devler Ligi" grup karşılaşması olmak üzere toplam 23 maça çıktı.

Galatasaray, bu süreçte 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.