İstanbul

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'de sezonların ilk hafta maçlarında aldığı iyi sonuçlarla dikkati çekiyor.

Galatasaray, lig tarihinde konuk takım sıfatıyla oynadığı 27 ilk hafta maçının ise 15'ini kazandı, 7'sini yitirdi, 5'inde ise berabere kaldı.

En farklı galibiyeti 4-0'lık sonuçlarla

Galatasaray, ilk hafta maçlarında en farklı skorlu galibiyetini 4-0'lık sonuçlarla alırken, en farklı yenilgiyi ise 3-1 ve 2-0'lık skorlarla yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, ilk hafta maçlarında 1964-1965 sezonunda Feriköy'ü, 1983-1984'te Karagümrük'ü, 2007-2008'de de Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti.

Galatasaray, 1979-1980'de Göztepe'ye 3-1, 2011-2012'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve 2019-2020 sezonunda da Denizlispor'a 2-0'lık skorlarla kaybetti.

İlk hafta maçları

Galatasaray'ın, lig tarihinde sezonun ilk haftasındaki maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç

1959 Ankara Demirspor-Galatasaray 0-2

1959-1960 Galatasaray-Beykoz 2-0

1960-1961 Galatasaray-Vefa 2-0

1961-1962 Şekerhilal-Galatasaray 0-1

1962-1963 Göztepe-Galatasaray 0-1

1963-1964Galatasaray-Kasımpaşa 0-0

1964-1965Galatasaray-Feriköy 4-0

1965-1966 Galatasaray-Vefa 1-2

1966-1967 Hacettepe-Galatasaray 1-1

1967-1968 Mersin İdmanyurdu-Galatasaray 1-2

1968-1969 Galatasaray-Vefa 1-0

1969-1970Galatasaray-Altınordu 2-0

1970-1971 Bursaspor-Galatasaray 1-0

1971-1972 Galatasaray-Eskişehirspor 1-1

1972-1973 Galatasaray-PTT 3-0

1973-1974 Galatasaray-Boluspor 3-1

1974-1975 Galatasaray-Giresunspor 2-0

1975-1976 Galatasaray-Trabzonspor 1-2

1976-1977 Boluspor-Galatasaray 1-0

1977-1978Galatasaray-Zonguldakspor 1-0

1978-1979 Galatasaray-Diyarbakırspor 3-0

1979-1980 Göztepe-Galatasaray 3-1

1980-1981 Galatasaray-Eskişehirspor (İzmir) 4-1

1981-1982Adana Demirspor-Galatasaray 1-3

1982-1983Galatasaray-Mersin İdmanyurdu 1-0

1983-1984 Galatasaray-Karagümrük 4-0

1984-1985 Galatasaray-Denizlispor 0-1

1985-1986 Galatasaray-Samsunspor 3-0

1986-1987 Galatasaray-Trabzonspor (Sakarya) 0-1

1987-1988 Eskişehirspor-Galatasaray 0-1

1988-1989 Galatasaray-Karşıyaka 4-1

1989-1990 Samsunspor-Galatasaray 1-0

1990-1991 Galatasaray-Boluspor 1-1

1991-1992 Galatasaray-Sarıyer 2-0

1992-1993 Gençlerbirliği-Galatasaray 0-3

1993-1994 Galatasaray-Zeytinburnuspor 3-0

1994-1995 Galatasaray-Gençlerbirliği 3-1

1995-1996 Vanspor-Galatasaray 0-1

1996-1997 Vanspor-Galatasaray 1-2

1997-1998 MKE Ankaragücü-Galatasaray 0-0

1998-1999 Galatasaray-Altay 3-1

1999-2000 Galatasaray-Gaziantepspor 1-2

2000-2001 Denizlispor-Galatasaray 0-1

2001-2002 Gaziantepspor-Galatasaray 1-1

2002-2003 Galatasaray-Samsunspor 4-1

2003-2004 Galatasaray-Diyarbakırspor 2-1

2004-2005 Galatasaray-Konyaspor 3-1

2005-2006 Galatasaray-Konyaspor 2-1

2006-2007 Ankaraspor-Galatasaray 1-1

2007-2008 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Seyircisiz) 4-0

2008-2009 Galatasaray-Denizlispor 4-1

2009-2010 Gaziantepspor-Galatasaray 2-3

2010-2011 Sivasspor-Galatasaray 2-1

2011-2012 İBB Spor-Galatasaray2-0

2012-2013 Galatasaray-Kasımpaşa 2-1

2013-2014 Galatasaray-Gaziantepspor 2-1

2014-2015 Bursaspor-Galatasaray 0-2

2015-2016 Sivasspor-Galatasaray 2-2

2016-2017 Galatasaray-Kardemir Karabükspor 1-0

2017-2018 Galatasaray-Kayserispor 4-1

2018-2019 MKE Ankaragücü-Galatasaray 1-3

2019-2020 Denizlispor-Galatasaray 2-0

2020-2021 Galatasaray-Gaziantep 3-1

2021-2022 Giresunspor-Galatasaray 0-2

2022-2023 Antalyaspor-Galatasaray 0-1

AA