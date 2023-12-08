Galatasaray, Süper Lig 15. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti ve Kopenhag maçı öncesi ligde haftayı kayıpsız kapattı.

Şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe'nin, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacağı haftada Adana Demirspor'u konuk eden Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun yıldızlaştığı maçı kazandı.

1 gol-1 asistle geceye damga vuran Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Kopenhag maçı öncesi takımını sırtladı. Teknik direktör Patrick Kluivert ile yollarını ayırdıktan sonraki ilk maçta Galatasaray'a konuk olan Adana ekibi, 45+4'te Niang ile bulduğu penaltı golüne rağmen, beraberlik fırsatlarını değerlendiremedi ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı.