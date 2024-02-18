13. dakikada Galatasaray öne geçti. Mertens'in soldan kullandığı köşe atışında, arka direkte müsait durumdaki Kerem Demirbay'ın kafa vuruşunda, üst direğe de çarpan top kale çizgisini geçti: 0-1.

15. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı ikiye çıkardı. Barış Alper Yılmaz'ın sağdan ceza sahasına gönderdiği topla altıpasta buluşan Sanchez'in vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2.

28. dakikada Cephas'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Pedrinho'nun sert vuruşunda, kaleci Muslera direk dibinde meşin yuvarlağı omzuyla son anda kornere çeldi.

30. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası çizgisinde topla buluşan Icardi'nin vuruşunda, kaleci Bahadır Han Güngördü meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi.

38. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Sarı-kırmızılı ekibin hızlı gelişen atağında, Kazımcan Karataş'ın ceza sahasında topla buluşan Mertens'e müdahalesi sonrası hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. 39'uncu dakikada penaltıda topun başına geçen Icardi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-3.

İlk yarı, Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

49. dakikada Kerem Demirbay'ın soldan kullandığı köşe atışında, penaltı noktası civarından Nelsson'un kafa vuruşunda, kaleci Bahadır Han Güngördü meşin yuvarlağı kontrol etti.

51. dakikada Morutan'ın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sowe'nin vuruşunda, kaleci Muslera ayaklarıyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.

64. dakikada Tete'nin sağ çaprazdan kaleye gönderdiği plase vuruşta kaleci Bahadır Han Güngördü, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

76. dakikada Oliveira'nın 25 metreden kaleye gönderdiği sert şutta top üst direğe çarptı. Sarı-lacivertli defans oyuncuları topu uzaklaştırdı.

Galatasaray, mücadeleyi 3-0 kazandı.

Galatasaray, 24 saat sonra koltuğu devraldı

ilk yarıda Kerem Demirbay, Sanchez ve Icardi'nin attığı gollerle 3-0 kazanan sarı-kırmızılılar, puanını 69'a yükseltti.

Haftaya lider giren ancak Fenerbahçe'nin dün Çaykur Rizespor'u yenmesiyle maç eksiğiyle zirveyi rakibine devreden Galatasaray, 24 saat sonra koltuğu devraldı.

Üst üste 10. galibiyet

Galatasaray, resmi maçlarda üst üste 10. galibiyetini elde etti.

Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda sahaya çıktığı son 10 maçı da kazanan Galatasaray, Süper Lig'de ise üst üste 7. kez galip geldi.

Ligde yenilmezliği 14 maça yükseldi

Galatasaray'ın Süper Lig'deki yenilmezlik serisi 14 maça çıktı.

Ligde son yenilgisini 11 Kasım 2023'te yaşayan "Cimbom", daha sonraki 14 müsabakada 12 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Kalesini yine gole kapattı

Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 3. maçında da gol yemedi.

Ligdeki son golünü 2-1 kazandığı Gaziantep FK maçında yiyen sarı-kırmızılılar, Yılport Samsunspor'u 2-0, RAMS Başakşehir'i 2-0, MKE Ankaragücü'nü ise 3-0'la geçti.

Ligin en az gol yiyen (14) takımı olan Galatasaray, bu sezon 26 maçın 14'ünde kalesini gole kapattı.

Kerem Demirbay ligde de golünü attı

Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, hafta içi Avrupa maçından sonra ligde de gol sevinci yaşadı.

Karşılaşmanın 13. dakikasında Galatasaray'ı öne geçiren Kerem, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında da Sparta Prag karşısında sarı-kırmızılıların ilk golünü atmıştı.

Süper Lig'deki ikinci golünü atan Kerem, daha önce Sivasspor deplasmanında rakip fileleri havalandırmıştı.

Kazımcan Karataş ıslıklandı

MKE Ankaragücü taraftarı, futbolcuları Kazımcan Karataş'a tepki gösterdi.

Ara transferde Galatasaray'dan kiralanan Kazımcan, eski takımına karşı oynadığı maçta iyi bir performans ortaya koyamadı.

Genç futbolcu, Galatasaray'ın kazandığı penaltıya sebebiyet verdikten ve 3. gol geldikten sonra sarı-lacivertli taraftarlarca top her ayağına geldiğinde ıslıklandı.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da gollerde hatası bulunan Kazımcan'ı ilk yarının sonunda oyundan çıkardı.

MKE Ankaragücü'nde kötü gidişat sürüyor

MKE Ankaragücü'nün Süper Lig'deki galibiyet hasreti 4 maça yükseldi.

Ligdeki son 4 maçında sadece 1 puan alan sarı-lacivertliler, 29 puanda kaldı ve düşme hattıyla puan farkı 1'e düştü.