Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 4 Ekim Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinde hakem Yasin Kol görev yapacak.
Ligde 8. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:
Yarın:
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Ozan Ergün
20.00 Trabzonspor-Zecorner Kayserispor: Ali Şansalan
4 Ekim Cumartesi:
14.30 Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
17.00 Kocaelispor-ikas Eyüpspor: Adnan Deniz Kayatepe
20.00 Galatasaray-Beşiktaş: Yasin Kol
5 Ekim Pazar:
14.30 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor: Alper Akarsu
17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır
20.00 Göztepe-RAMS Başakşehir: Cihan Aydın
20.00 Samsunspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler