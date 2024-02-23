Sezona mücadele ettiği 4 organizasyonda kupa hedefiyle giren sarı-kırmızılı takım, Trendyol Süper Lig'de lider ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ise çeyrek finalist olarak yoluna devam ediyor. Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'da da Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar, Avrupa'da ise sezona UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde başladı. Elemeleri geçen Galatasaray, grup aşamasında üçüncü olarak UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etti.

"Cimbom" play-off turunda Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı ilk maçta 3-2 yenmesine rağmen rövanşı 4-1 kaybederek Avrupa defterini kapattı.

Avrupa'da 14 maç yaptı

Galatasaray, Avrupa kupalarında bu sezon 14 karşılaşma yaparken, 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Avrupa'da sezona UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda başlayan sarı-kırmızılı takım, sırasıyla Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija ve Norveç'in Molde takımlarını geçerek gruplara kaldı. Galatasaray, bu aşamada 5 galibiyet ve bir beraberlik elde etti.

Almanya'nın Bayern Münih, Danimarka'nın Kopenhag ve İngiltere'nin Manchester United ekipleriyle yer aldığı A Grubu'nu 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle üçüncü sırada tamamlayan sarı-kırmızılı takım, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı.

"Kupa 2"ye play-off turundan dahil olan Galatasaray, ilk maçta 3-2 yendiği Sparta Prag'a deplasmanda 4-1 yenilerek elendi.

Grup maçlarında beğeni topladı

Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki performansıyla beğeni topladı.

A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile mücadele eden Galatasaray, üçüncü olmasına rağmen adından söz ettirdi.

İlk haftada Kopenhag'ı ağırlayan Galatasaray, 2-0'dan dönerek maçı 2-2 beraberlikle tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip, ikinci hafta maçında Manchester United deplasmanına çıktı. İki kez geri düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmayan Galatasaray, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

"Cimbom" daha sonra Bayern Münih ile iki maç üst üste yaptı. Özellikle iç sahadaki ilk maçta rakibine oranla daha etkili performans sergileyen Galatasaray, karşılaşmaları 3-1 ve 2-1 kaybetti.

Beşinci haftada Manchester United'ı ağırlayan Galatasaray, önce 2-0 sonra da 3-1 geri düştüğü maçı çevirerek 3-3'e getirdi. Son haftada Kopenhag'a konuk olan sarı-kırmızılılar, 1-0 yenilince grup üçüncüsü olarak "Kupa 2"de yoluna devam etti.

Ara transferde güç kaybetti

Galatasaray, ikinci transfer ve tescil döneminde yaptığı hamlelerden UEFA Avrupa Ligi'nde yararlanamadı.

Sarı-kırmızılı kulüp, ara transferde Sacha Boey'u 30 milyon avro bedelle Bayern Münih'e, Cedric Bakambu'yu ise 5 milyon avroya Real Betis'e sattı. Galatasaray, sol bekte istediği performansı veremeyen Angelino, Kazımcan Karataş ile forvet Halil Dervişoğlu ile yolları ayırdı.

"Cimbom" bu oyuncuların yerine Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier, Brezilyalı santrfor Carlos Vinicius, Alman sol bek Derrick Köhn'ü kadrosuna kattı. Sezon başında İtalya temsilcisi Genoa'ya kiralanan Berkan Kutlu da takıma döndü.

Galatasaray, bu oyunculardan Köhn'ü UEFA'ya kadro bildirim süresinden sonra aldığı için Sparta Prag eşleşmelerinde yararlanamadı. Fildişi Sahili Milli Takımı ile ev sahibi olduğu Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Aurier ise turnuvadan sakat döndü. Bu oyuncu da Sparta Prag mücadelelerinde forma giyemedi.

Köhn'ü statü, Aurier'yi ise sakatlığı nedeniyle kullanamayan Galatasaray, iki bek mevkiinde devşirme oyuncu kullanmak zorunda kaldı. Sağ bekte Kaan Ayhan ile Barış Alper Yılmaz, sol bekte de Berkan Kutlu'nun oynadığı sarı-kırmızılılar, yaşadığı savunma zaaflarıyla "Kupa 2"ye havlu attı.

Avantajını kullanamadı

Galatasaray, Sparta Prag eşleşmesinde ilk maçta aldığı 3-2'lik galibiyetin avantajından yararlanamadı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Çekya temsilcisini konuk eden sarı-kırmızılılar, son yarım saatini 10 kişi oynadığı karşılaşmayı 3-2 kazanarak önemli bir avantaj yakaladı.

Prag'a 1 gol avantajıyla giden "Cimbom" rövanş müsabakasında aradığını bulamadı. İlk dakikalarda geri düşmesine rağmen 1-1 beraberliği yakalayan sarı-kırmızılılar, 74. dakikaya kadar skoru korudu. Kaan Ayhan'ın 70. dakikada kırmızı kart görmesiyle 1 kişi eksilen Galatasaray, kalan bölümde rakibinin bulduğu 3 gole engel olamayınca maçı 4-1 kaybederek Avrupa'ya veda etti.