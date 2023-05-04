Galatasaray 8 mayıs günüevinde MedipolBaşakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına taraftar ve basın mensuplarına açık antrenmanda buluştu.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Futbolcuların antrenmanda top kapma çalışması ve hücum hareketlerine daha çok odaklandığını görmüş olduk.

Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri de antrenmanı takip etti. Taraftarın Dursun Özbek ve Erden Timur’a ilgisi çok büyüktü. Taraftarın çoğunluğu kapasiteden dolayı içeriye alınamasa da takımlarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önünde antrenman bitene kadar tezahüratlarıyla destek oldular.