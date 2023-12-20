9. dakikada Mertens'in sağdan ortasında penaltı noktası önündeki Kerem Aktürkoğlu'nun vurduğu top ters kanattan auta çıktı.

13. dakikada Ziyech ceza sahası dışı sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topu doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Emre'nin güçlükle önlediği meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

15. dakikada soldan ceza sahasına giren Can Keleş'in dar açıdan sert şutunda, kaleci Günay topu güçlükle kornere çeldi.

34. dakikada Rohden'in uzaktan sert şutunda top az farkla yandan auta gitti.

41. dakikada Galatasaray öne geçti. Kerem Demirbay'ın uzaktan sert şutunda kaleci Emre Bilgin, üzerine gelen topu sektirdi. Pozisyonu takip eden Kerem Aktürkoğlu'nun karşı karşıya vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

Mücadelenin devre arasına sarı-kırmızılı ekip 1-0 önde girdi.

İkinci yarı

64. dakikada Abdülkerim'in uzun mesafeli pasına hareketlenen Ziyech, sağ kanatta topu kontrol ettikten sonra ceza sahasına girdi. Açısı daralan Faslı futbolcu, pasını daha uygun durumdaki Bakambu'ya aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda top az farkla auta çıktı.

75. dakikada Boey'un sağdan ortasında top penaltı noktası gerisindeki Kerem Aktürkoğlu'na geldi. Bu oyuncunun uygun durumdaki vuruşunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

76. dakikada Paoletti'nin ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Can Keleş, kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kaldı. Genç oyuncunun vuruşunda zamanında kalesinden çıkan Günay, açıyı kapatarak topu önledi.

83. dakikada Ndombele'nin derinlemesine şık pasında savunma arkasına sarkan Boey, ceza sahası içi sağ çaprazda kaleci Emre ile karşı karşıya kaldı. Zamanında çıkan genç file bekçisi, ayaklarıyla meşin yuvarlağı engelledi.

90. dakikada Mendes'in sağdan ortasında ön direğe hareketlenen Serdar Dursun kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Günay, sert gelen topu güçlükle kornere çeldi.

Mücadele sarı-kırmızılı takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla puanını 43'e çıkaran Galatasaray, haftayı aynı puanla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'nin ardından averajla ikinci sırada kapattı.

Müsabakadan mağlubiyetle ayrılan Fatih Karagümrük ise 17 puanda kaldı.

Galatasaraylı futbolcular, maç sonunda galibiyet sevincini tribündeki taraftarlarıyla paylaştı. Galibiyet "üçlü"sünü Sacha Boey çektirdi.

Galibiyet serisini 4 maça çıkardı

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçını kazanarak Süper Lig'de galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Sarı-kırmızılı takım, ligdeki son 4 maçında sırasıyla Corendon Alanyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor, Yukatel Adana Demirspor ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü mağlup etti.

Derbi öncesi moral buldu

Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında aldığı galibiyetle hafta sonunda Fenerbahçe ile yapacağı derbi öncesinde moral buldu.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık Pazar günü aynı puana sahip olduğu Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Sahasındaki yenilmezlik serisini 25 maça çıkardı

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 25 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 25 maçı kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte evinde çıktığı lig karşılaşmalarında 23 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Evinde puan kaybetmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı maçlarda puan kaybetmedi.

RAMS Stadı'nda taraftarı önünde oynadığı 7 müsabakadan da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, ligde sahasında puan kaybetmeyen tek takım unvanına sahip.

Kerem Aktürkoğlu'nun 8. golü

Karşılaşmada Galatasaray'ın golünü atan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon resmi maçlarda 8. kez ağları havalandırdı.

Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı forma altında daha önce Süper Lig'de 4, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 3 olmak üzere toplam 7 gol attı.

Günay Güvenç kalesini başarıyla korudu

Galatasaray'da sarı kart cezalısı olan Fernando Muslera'nın yokluğunda forma bulan kaleci Günay Güvenç, başarılı bir performans sergiledi.

Fatih Karagümrük'ün geliştirdiği birkaç tehlikeli atakta gole izin vermeyen tecrübeli kaleci, alınan galibiyette önemli rol oynadı.

Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı futbolcular, Günay Güvenç'i kutladı.

Fatih Karagümrük deplasmanda galibiyeti unuttu

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı son 7 maçında galibiyete ulaşamadı.

Bu sezon deplasmandaki tek galibiyetini 2. haftada RAMS Başakşehir karşısında alan kırmızı-siyahlı takım, sonraki 7 dış saha maçında 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.