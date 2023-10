Galataport İstanbul, bu yıl 21.si düzenlenen Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri’nde Türkiye’nin kültürünü, değerlerini, tarihini veya geleceğe yönelik vizyonunu temsil eden markalara verilen ‘Türkiye Markası’ ödülünün sahibi oldu.

Galataport İstanbul Pazarlama ve İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bali, Cumhuriyet’in 100. yılında ‘Türkiye Markası’ ödülünün Galataport İstanbul için büyük bir gurur olduğunu ifade ederek bu başarının arkasında inovasyon ve yaratıcılığın yanı sıra, Türkiye’nin tanıtımı için güçlerini birleştiren tüm paydaşlarla beraber güçlü bir ekip çalışması olduğunu belirtti.

Her sene 21 kategoride dağıtılan Altın Pusula Ödülleri’nde Türkiye Markası ödülü, projelerin ülkeye kültürel açıdan ve değerler bakımından olumlu katkısının ölçümlenmesiyle veriliyor. Türkiye’deki iletişim çalışmaları Hill + Knowlton Strategies tarafından yürütülen Galataport İstanbul, yurt dışı iletişim çalışmalarında ise Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile yakın temasta çalışıyor.

“Galataport İstanbul, yurtdışında büyük bir ilgiyle karşılandı”

Galataport İstanbul adına ödülü alan Pazarlama ve İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bali şunları söyledi: “Galataport İstanbul, dünyanın ilk yer altı kruvaziyer terminali, limana gemi yanaştığında geçici bir gümrük alanı yaratan ve gemi ayrıldıktan sonra kıyı şeridini serbest bırakan benzersiz kapak sistemi, şehirle bütünleşen düşük katlı mimarisi ve kapsamlı restorasyon projelerinin yanı sıra, kültür, sanat, gastronomi ve alışveriş alanlarındaki yenilikçi yaklaşımları sayesinde yurtdışında da büyük bir ilgiyle karşılandı. Yılda 14 milyon misafiri ağırlayan Galataport İstanbul, aynı zamanda yabancı devlet başkanlarının, misyon temsilcilerinin, uluslararası basın mensuplarının, dünyanın önde gelen seyahat profesyonellerinin incelemelerde bulunmak üzere ziyaret ettiği bir destinasyon haline de geldi. Dünyanın önde gelen yabancı kanal ve yayınlarında geniş yer aldı. Galataport İstanbul, kruvaziyer sektörünün en prestijli ödül platformu Seatrade Cruise Awards’ta küresel anlamda örnek gösterilen inovatif yaklaşım ve operasyonel süreçlerde getirdiği yeniliklerle ‘Yılın Limanı’ ödülünü alırken, dünyadaki 11. lokasyonunu Galataport İstanbul’da hayata geçiren The Peninsula Istanbul, küresel acenta ağı Virtuoso tarafından 2023 yılında dünyanın “En İyi Yeni Oteli” seçildi.

Türkiye ve İstanbul’un yurt dışındaki tanıtımına yönelik çalışmalarımız, Altın Pusula ‘Türkiye Markası’ ödülü ile taçlanmış oldu. Bu başarının arkasında inovasyon ve yaratıcılığın yanı sıra, Türkiye’nin tanıtımı için güçlerini birleştiren tüm paydaşlarla beraber güçlü bir ekip çalışması var. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında ‘Türkiye Markası’ ödülünü almak bizleri çok gururlandırdı. Galataport İstanbul’u bu ödüle layık gören tüm jüri üyelerine teşekkür ederiz.”

TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ İŞLEVSEL SERAMİK YARIŞMALARINDAN “HANTERRA SERAMİK YARIŞMASI” BAŞLIYOR

Türkiye’nin en önemli ulusal, jürili, işlevsel seramik yarışmalarından olan hanterra Seramik Yarışması üçüncü senesinde “VAZO” konusu ile düzenleniyor. hanterra Seramik Yarışması, iyi ve özgün tasarım örneği olan, yaratıcılığı ve hayal gücünü yansıtan, teknik açıdan yetkin el yapımı işlevsel seramiği ve bu süreçte seramikçinin harcadığı zamanı, emeğini ve hayal gücünü ödüllendirmeyi hedefliyor.

Türkiye’de seramik sanatını daha da yaygınlaştırmak, yaratıcılığın gücünü sanatseverlere hissettirmek için yapılan ve herhangi bir kısıtlama olmadan Türkiye’de yaşayan, seramiği seven herkesin katılımına açık olan hanterra Seramik Yarışması, Sibelco, Colorobbia Art, Valentine Clays, Mars Hobi ve Stüdyo Fırınları ile Ceramila’nın sponsorluğunda düzenleniyor. Yarışmanın jürisinde Türk Seramik Sanatçılarından Tuba Önder Demircioğlu ve Ezgi Hakan, İç Mimar Ayhan Geveli, İngiltere’den Seramik sanatçısı Anna Thomson ve İtalya’dan küratör Domenica Laracà gibi Türkiye’den ve Avrupa’dan konusunda önemli isimler bulunmakta.

Her sene düzenlenen ve bundan sonraki yıllarda da seramik sanatına destek amacı ile bu geleneği sürdürmek adına yapılacak hanterra Seramik Yarışmasının kurucuları Elif Özbay Şahan ve Kurtuluş Şahan yarışma ile ilgili;

“Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de son yıllarda seramiğe artan bir ilgi var. Maalesef dijital dünyanın hayatımızı ele geçirmesiyle oluşan yalnızlığın ardından dokunabildiğimiz malzemelerle üretimler yapmaya ihtiyaç duyulduğunu, hızın ve aynı anda çok iş yapmanın dayatıldığı bir dünyada yavaşlamanın bir nevi ruhsal ihtiyaç olduğunu ve bu yüzden de seramiğin bu kadar popüler olduğunu düşündüklerini” vurguluyorlar. Yurtdışındaki özellikle İngiltere’deki seramik etkinliklerini yakından izlemeye çalıştıklarını, el yapımı seramik ürünlere verilen değerin ve gösterilen ilginin, toplumun sergiler, yarışmalar, festivaller, seramik pazarları sayesinde bu konuda bilinçli olmasıyla yakından ilgisi olduğunu düşündüklerini de dile getiriyorlar.

hanterra Seramik Yarışmasını düzenlemeye başlamalarının temel sebebinin Türkiye’de de özgün tasarımın, kaliteli üretimin örneği olan ürünlerin, bu yarışma ile daha görünür olmasına katkıda bulunmak, el yapımı seramiğin ne kadar emek yoğun bir üretim gerektirdiğini, her birinin eşsizliğini anlatmak olduğunu, üçüncü senesinde heyecanla ve keyifle daha çok insana ulaştığını görmenin mutluluğunu yaşadıklarını” söylüyorlar.

Yarışmayı kazananın başarı ödülü ve 25.000 TL değerinde hanterra hediye çeki ile ödüllendirileceği yarışmada, üç adet mansiyon ödülüne 6.000’er TL değerinde hanterra hediye çeki verilecek.

hanterra Seramik Yarışması 2024 ile ilgili tüm detaylara www.hanterrayarisma.com web sitesinden ulaşılabilir.

YARIŞMA TAKVİMİ

12.01.2024 – Katılım için son tarih

12.02.2024– Kazananların Duyurusu

23.02.2024 – Ödül Töreni ve sergi açılışı

‘Sevdikleri için ölümü göze almayanların aldıkları soluğun hükmü yoktur’

GELİBOLU 1915-NEFES SERGİSİ

GÖRSEL KÜLTÜR DERNEĞİ tarafından hazırlanan GELİBOLU 1915 Projesi sergisi, sunum, gösteri ve kitap olmak üzere 4 ayrı bölüm olarak planlanıp ve hayata geçirildi.

Görsel Kültür üyesi 10 fotoğrafçı tarafından Gelibolu/Çanakkale’ de 9 günlük bir çalışmayla gerçekleştirilen proje 30 bin fotoğraf arasından seçilen toplam 94 fotoğraftan oluşuyor.

Her birinin ayrı ayrı hikayesi ve özel bilgi ve mesajları olan serginin her bölümünün, neredeyse her fotoğrafın da ayrı bir hikayesi var.

Görsel Kültür üyeleri, sergiyi ziyaret eden kişi ve gruplara (dilerlerse, vakitlerine göre) 15 dk, 30 dk ve 1 saat sürelerde sergi anlatımı yapabiliyorlar.

Bu anlamda sergiye KONUŞAN SERGİ demek mümkün.

GELİBOLU 1915 – NEFES projesi GÖRSEL KÜLTÜR’ ün bir saygı projesi olarak hayata geçiriliyor.

Aslında hiç unutulmayacak Çanakkale Ruhunun, daima hatırlanması için;

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Görsel Kültür Derneği;

“Bugün sahip olduğumuz, her şeyimizi borçlu olduğumuz şehit atalarımızı anmak, onların, bu toprakları, vatanımızı, bize canlarını vererek hediye ettiklerini, tüm ulusumuza bir kez daha hatırlatmak, 200. yıla ulaşacak yolculuğu başlatmak için bir adım atmak, borcumuzdur.”diyor.

Bize nefes olmak için son nefeslerini Gelibolu’ da verenleri anlamak, o kanlı savaşta yaşananları yerinde öğrenmek için 8 gün ve gece, 10 fotoğrafçı, 30 binden fazla fotoğraf çekerek, her fotoğrafta bir bilgi, her fotoğrafta bir duygu olsun diye çalışarak bu projeyi oluşturmuş.

GÖRSEL KÜLTÜR DERNEĞİ dev ölçekli sayılabilecek büyük fotoğrafların yer aldığı 94 fotoğraflık sergi yaparak sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

Sergi 4 ayrı temadan oluşuyor. Her bir temada ayrı hikâyeler, ayrı tarihsel olaylar var.

GELİBOLU 1915 – NEFES SERGİSİ;

18.Mart haftasında ilk olarak Bursa da açıldı.

19.Mayıs haftasının hemen önünde Samsun’ da açıldı..

10.Ağustos Anafartalar zaferinde Gelibolu’ da açıldı

18;Ekim – 4Kasım arasında, yani, 29.Ekim haftasında da İzmir’ de, Kültür park İzmir Sanat Galerisi’ nde

10.Kasım haftasında da Ankara’da Kızılay’ da açılacak.

GÖRSEL KÜLTÜR’ ün amacı; GELİBOLU 1915 – NEFES fotoğraf sergisini, video sunumlar, gösteriler ve bir kitap ile taçlandırarak, Cumhuriyetimizin 200. yılına giden yolu yürüyecek gençlere ve elbette tüm ulusumuza küçük bir anı bırakarak farkındalık yaratmak.

“Sevdikleri için ölümü göze almayanların aldıkları soluğun hükmü yoktur” sözünü ilke edinmiş bir ulusun evlatları olarak, bu topluma borcumuzun hiç olmazsa zerresini bu büyük proje ile ödemek, GÖRSEL KÜLTÜR DERNEĞİNİN kendisine verdiği “ÜLKESİNE HİZMET” ödevini yerine getirmesi anlamına geliyor.

Bu vatanı bizlere bırakabilmek için kanlarını akıtanlara, canlarını gözlerini bile kırpmadan verenlere selam olsun.

RUHLARI ŞAD olsun..

DÜNYACA ÜNLÜ CAZ MÜZİSYENİ OKAY TEMIZ VE KUBILAY KAN'IN EŞSİZ PERFORMANSI "HAMLET" FİLMİYLE BULUŞTU

Dünya çapında tanınmış caz virtüözü Okay Temiz ve Kubilay Kan unutulmaz bir canlı performans ile büyüleyici bir film deneyimi sundular. İki yetenekli sanatçı, Beykoz Kundura Sinema salonunda, William Shakespeare'in ünlü eseri 1921 yapımı Sinemanın İlk Divası: Asta Nielsen ‘ nin başrolde olduğu kadın Hamlet karakterindeki, "Hamlet"i temel alan benzersiz bir canlı performans gerçekleştirdiler.

Okay Temiz ve Kubilay Kan, bu özel etkinlikte cazın büyüleyici dünyasını ve sahne sanatlarının derinliğini bir araya getirerek izleyicilere unutulmaz bir deneyim sundu. "Hamlet" filmi, klasik bir başyapıtı canlı bir caz performansıyla birleştirerek, izleyicilere sanatın farklı yönlerini bir arada deneyimleme fırsatı sundular.