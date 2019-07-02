G-20’nin Küresel Yansımaları

Dünyanın en güçlü ekonomileri arasında yer alan G20 Zirvesi, bu yıl Japonya’nın Osaka kentinde düzenleniyor, tüm dünyanın gözü kulağı zirveye katılanlara ve zirvenin küresel piyasaları ne yönde etkileyeceğine çevrilmiş durumda.

Zirvede öne çıkan başlıkları, açmazları, küresel öncelikleri ve Japonya’nın dönem başkanlığını Dr. Uğur Yasin ASAL ile konuştuk..

Sizce G-20 2019 Japonya Liderler Zirvesini ön plana çıkaran özellikler neler oldu?

Son yıllarda G-20 Liderler Zirvelerinin ikili ülke görüşmeleri ile ön plana çıktığını görmekteyiz. Dünya ekonomisinin yaklaşık olarak %85’ini, ticaretinin ise %85’ini oluşturan G-20 ülkeleri, bu yönüyle küresel sorunların çözümüne yönelik en önemli platformlardan birisi olarak ön plana çıkmakta. Türkiye ve ABD arasında S-400 ve F-35 konuları başta olmak üzere Suriye sorununda henüz çözüme kavuşturulamayan meselelerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trumparasında yüz yüze görüşülmesi Türkiye açısından G-20’nin en önemli sonuçları arasında yer aldı. ABD Başkanı Trump’ınTürkiye’nin S-400 alım sürecine yönlendirilmesindeObama yönetimi tarafından haksızlık yapıldığı ifadesi, Türkiye’nin söz konusu süreçte elini güçlendiren en güncel çıktılardan birisi oldu.

G-20 Japonya Dönem Başkanlığı’nın küresel önceliklerini özetleyebilir misiniz?

G-20 gündemleri her yıl dönem başkanı ülke tarafından belirlenmekte, söz konusu gündemlerin belirlenmesinde dönem başkanı ülkelerin ekonomi politik öncelikleri öne çıkarılmaktadır. Bu yönüyle Japonya’nın 2019 G-20 gündemi önceliklerini; serbest ticaretin desteklenmesi, bilim ve teknoloji yatırımlarının teşvik edilmesi, sürdürülebilir, kapsayıcı ve dayanıklı toplum inşası olarak özetlemek mümkündür.

Biraz da Japonya’nın Dönem Başkanlığı performansını değerlendirecek olursak neler söylersiniz?

Zirvenin en önemli gündemini, ticaret savaşlarının küresel ekonomi politiğe verdiği negatif yönlü etkiler oluşturdu. İki günlük zirve boyunca küresel ticarette korumacılığın azaltılması, kurallara dayalı serbest ticaret rejiminin güçlendirilmesi vurgusu sıklıkla yapıldı. Bu yönüyle 2016 Çin, 2017 Almanya, 2018 Arjantin ve 2019 Japonya dönem başkanlığı boyunca küresel ekonominin önündeki en önemli açmaz olarak serbest ticarete konulan engeller olduğu açıkça anlaşılmış oldu. Öte yandan, aynı zamanda G-7 ülkesi olan Japonya’nın kadın işgücünün güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının genişletilmesi konusunda dijital ekonominin bir araç olarak kullanılabileceği vurgusu oldukça isabetli idi.

G-20’nin en önemli açmazları olarak neleri değerlendirebiliriz?

G-20 gündemlerinin takibi ve sistematik olarak icrasının önündeki en önemli engel, G-20’nin kurumsal, sürdürülebilir bir mekanizmaya sahip olmamasıdır. Her ülke kendi gündemini bir yıl boyunca öne çıkarmakta, ancak söz konusu gündemlerin icra ve takibi sadece o yıl ile sınırlı kalmaktadır. Söz konusu kurumsal mekanizma eksikliği, G-20’ye getirilen eleştirilerin iddia edildiği gibi küresel ekonomi politik sorunların çözümünde kolektif yönetişimin değil hiyerarşik bir yapının egemen olduğu tezi ile örtüşmektedir.