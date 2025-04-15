Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 14.00'te başlayacak ve TFF Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

2026 Avrupa Futsal Şampiyonası'na Litvanya ve Letonya ortaklaşa ev sahipliği yapacak. Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne Litvanya ve Letonya dışında 14 takım daha katılacak. 10 grupta oynanan eleme müsabakalarında grup lideri takımlar doğrudan Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde mücadele edecek. Gruplarını ikinci sırada bitiren en iyi 8 takım ise play-off müsabakaları oynayacak ve finallerde mücadele edecek son 4 takım belirlenecek.

Futsal A Millî Takımımızın Moldova maçı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Alpay Yüzgeç (Heracles Futsal), Yusuf Efe Sözübek (Kingersheim Futsal)

Savunma: Burak Uğurlu (Osmanlı 41), Muhammed Yusuf Aygün (Osmanlı 41), Ensar Buğra Tivsiz (Onvo Antalyaspor)

Kanat: Kamil Can Akparlak (Bingöl Gençlik SK), Emin Arda Doğan (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Cebrail Koç (Rams Başakşehir FK), Umur Ağır (RWDM Futsal), Gök Deniz Kahveci (Groenester), Erdem Kuş (RWDM Futsal), Faruk Yanık (1967 KarapınarSpor Kulübü)

Forvet: Kahan Özcan (Vns United Futsal), Âdem Küçükkartal (Albertslund IF Futsal), Ramazan Bildirici (Osmanlı 41), Mustafa Ege Bilim (Kocaelispor)

Teknik Direktör: Murat Kaya