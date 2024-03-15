Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın programı şu şekilde:

Süper Lig

Bugün:

20.30 Siltaş Yapı Pendikspor-İstanbulspor (Pendik)

20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)

Yarın:

13.30 Corendon Alanyaspor-Mondihome Kayserispor (Alanya Oba)

16.00 MKE Ankaragücü-RAMS Başakşehir (Eryaman)

20.30 Beşiktaş-Bitexen Antalyaspor (Tüpraş)

20.30 Yukatel Adana Demirspor-EMS Yapı Sivasspor (Yeni Adana)

17 Mart Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)

16.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Atakaş Hatayspor-Yılport Samsunspor (Mersin)

20.30 Trabzonspor-Fenerbahçe (Papara Park)

1. Lig

Bugün:

20.30 Gençlerbirliği-Kocaelispor (Eryaman)

Yarın:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Eyüpspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Manisa FK (Çorum Şehir)

20.30 Göztepe-Ankara Keçiörengücü (Gürsel Aksel)

17 Mart Pazar:

13.30 Bodrum FK-Boluspor (Bodrum İlçe)

13.30 Erzurumspor FK-Tuzlaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Ümraniyespor-Adanaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Bitexen Giresunspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Çotanak Spor Kompleksi)

20.30 Sakaryaspor-Altay (Yeni Sakarya Atatürk)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

Yarın:

14.00 1461 Trabzon FK-Altınordu (Ortahisar Yavuz Selim)

17 Mart Pazar:

14.00 Esenler Erokspor-Nazilli Belediyespor (Esenler Erokspor)

14.00 Zonguldak Kömürspor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Karaelmas K. Köksal)

14.00 Kırklarelispor-Ankara Demirspor (Kırklareli Atatürk)

14.00 Kırşehir FK-Bursaspor (Kırşehir Ahi)

14.00 Serik Belediyespor-Bucaspor 1928 (Serik İsmail Oğan)

14.00 AcnTURK Vanspor-Yeni Mersin İdmanyurdu (Van Atatürk)

14.00 Diyarbekirspor-Karacabey Belediyespor (Diyarbakır)

14.00 Hes İlaç Afyonspor-Ankaraspor (Zafer)

Kırmızı Grup:

Yarın:

14.00 İnegölspor-İskenderunspor (İnegöl İlçe)

17 Mart Pazar:

13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Düzce Cam Düzcespor (Iğdır Şehir)

13.00 Anagold24 Erzincanspor-Belediye Derincespor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

14.00 Etimesgut Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Karaman FK (Bolluca)

14.00 Menemen FK-Denizlispor (Menemen İlçe)

14.00 Somaspor-Sarıyer (Soma Atatürk)

14.00 GMG Kastamonuspor-Motolux 68 Aksaray Belediyespor (Gazi)

14.00 Fethiyespor-Uşakspor (Fethiye İlçe)

TFF 3. Lig

1. Grup:

Yarın:

14.00 Küçükçekmece Sinopspor-Kepezspor (Küçükçekmece 100. Yıl)

14.00 52 Orduspor-Edirnespor (Yeni Ordu)

17 Mart Pazar:

14.00 Mardin 1969-Ayvalıkgücü Belediyespor (Mardin 21 Kasım)

14.00 Tarsus İdman Yurdu-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Tarsus Burhanettin Kocamaz)

14.00 Malatya Arguvan SK-Aliağa (Arguvan İlçe)

14.00 Artvin Hopaspor-Kırıkkalegücü (Hopa İlçe)

14.00 Talasgücü Belediyespor-İnegöl Kafkasspor (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)

2. Grup:

Yarın:

14.00 Hacettepe 1945 SK-Turgutluspor (Osmanlı)

14.00 Kemerkent Bulvarspor-TPAO Batman Petrolspor (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

17 Mart Pazar:

14.00 Amber Çay Eynesil Belediyespor-Amasyaspor (Eynesil İlçe)

14.00 Sapanca Gençlikspor-Pazarspor (Sapanca Atatürk)

14.00 Efeler 09-Ergene Velimeşespor (Ahmet Yaşar Kocabıyık)

14.00 Kelkit Hürriyetspor-Silifke Belediyespor (Kelkit İlçe)

14.00 Anadolu Üniversitesi-3Gen Holding Elazığspor (Osmangazi Üniversitesi)

3. Grup:

Yarın:

14.00 Bornova 1877-Darıca Gençlerbirliği (Bornova Aziz Kocaoğlu)

17 Mart Pazar:

14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Merkür Jet Erbaaspor (Tepecik Şenol Güneş)

14.00 Fatsa Belediyespor-Kuşadasıspor (Fatsa İlçe)

14.00 Sivas Dört Eylül-Onvo Ağrı 1970 (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)

14.00 Osmaniyespor FK-Akhisarspor (7 Ocak)

14.00 Karaköprü Belediyespor-Belediye Kütahyaspor (Faruk Çelik)

14.00 Bayburt Özel İdarespor-Silivrispor (Bayburt Genç Osman)

4. Grup:

Yarın:

14.00 İdaş Çatalcaspor-Orduspor 1967 (Çatalca İzzettin)

17 Mart Pazar:

13.00 Bursa Yıldırımspor-Siirt İl Özel İdaresi (Minareli Çavuş Spor)

14.00 Balıkesirspor-Sultanbeyli Belediyespor (Balıkesir Atatürk)

14.00 Bergama Sportif Faaliyetler-Güneş Holding Çankaya (Bergama 14 Eylül)

14.00 Tokat Belediye Plevnespor-Sebat Gençlikspor (Gaziosmanpaşa)

14.00 23 Elazığ FK-Muş 1984 Muşspor (Elazığ Doğukent)

14.00 Nevşehir Belediyespor-Armoni Alanya Kestelspor (Nevşehir Gazi)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

17 Mart Pazar:

12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)

12.00 Fatih Vatanspor-Hakkarigücü (Fatih Mimar Sinan)

12.00 Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-Bitexen 1207 Antalyaspor (Batur)

13.00 Beşiktaş JK United Payment-Ataşehir Belediyespor (IBB GOB Halit Kıvanç)

14.00 Galatasaray Petrol Ofisi-Bitexen Adana İdmanyurduspor (Florya Metin Oktay Tesisleri)

14.00 Beylerbeyi-Fenerbahçe Petrol Ofisi (Beylerbeyi 75. Yıl)

14.00 Wulfz Fatih Karagümrük-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET (Vefa)

15.00 ALG Spor-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Batur)