Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şu şekilde:
Trendyol 1. Lig
Bugün:
17.00 Esenler Erokspor-Atakaş Hatayspor (Esenler Erokspor)
20.00 Sipay Bodrum FK-Adana Demirspor (Bodrum İlçe)
Yarın:
16.00 Boluspor-Manisa FK (Bolu Atatürk)
16.00 İstanbulspor-Eminevim Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Özbelsan Sivasspor-SMS Grup Sarıyer (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Arca Çorum FK-İmaj Altyapı Vanspor FK (Çorum Şehir)
14 Eylül Pazar:
16.00 Bandırmaspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Serikspor (Iğdır Şehir)
19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Atko Grup Pendikspor (Diyarbakır)
15 Eylül Pazartesi:
20.00 Erzurumspor FK-Sakaryaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
Nesine 2. Lig
Kırmızı Grup:
Yarın:
15.30 Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Merkez Spor Kompleksi)
15.30 Mardin 1969 Spor-Aliağa Futbol (Kızıltepe İlçe)
16.00 Kuzey Boru 68 Aksaray Belediyespor-Adanaspor (Dağılgan)
16.00 Ankara Demirspor-Somaspor (TCDD Ankara Demirspor)
16.30 Güzide Gebze SK-KCT 1461 Trabzon FK (Aleattin Kurt)
16.30 Granny's Waffles Kırklarelispor-Muş SK (Kırklareli Atatürk)
19.00 Fethiyespor-Yeni Malatyaspor (Fethiye İlçe)
19.00 Bursaspor-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK (Atatürk Spor Kompleksi Matlı)
19.00 Menemen FK-Isbaş Isparta 32 SK (Menemen İlçe)
Beyaz Grup:
Yarın:
15.30 Merkür Jet Erbaaspor-Karaman FK (Erbaa İlçe)
16.00 İskenderunspor-Karacabey Belediyespor (Kırıkhan İlçe)
16.00 Adana 01 FK-Altınordu (Ali Hoşfikirer)
16.30 Beykoz Anadoluspor-Sincan Belediyesi Ankaraspor (Maltepe Hasan Polat)
16.30 Kepezspor-GMG Kastamonuspor (Kepez Hasan Doğan)
16.30 Sultan Su İnegölspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (İnegöl İlçe)
19.00 Anagold 24Erzincanspor-Batman Petrolspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)
19.00 Bucaspor 1928-Muğlaspor (Yeni Buca)
19.00 Seza Çimento Elazığspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Elazığ)
Nesine 3. Lig
1. Grup:
Yarın:
17.00 Yalova FK 77-Galata SK (Yalova Atatürk)
17.00 Küçükçekmece Sinopspor-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri (Bolluca)
17.00 Silivrispor-Çorluspor 1947 (Silivri Müjdat Gürsu)
17.00 Kestel Çilek SK-Polatlı 1926 SK (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
19.00 Astor Enerji Çankaya SK-Bursa Yıldırım SK (Osmanlı)
14 Eylül Pazar:
17.00 Bursa Nilüfer Futbol-Etimesgut SK (İbrahim Yazıcı Nilüfer)
17.00 Edirnespor-İnegöl Kafkas SK (Edirne Şehir)
17.00 Bulvarspor-İnkılap Futbol (Sancaktepe 15 Temmuz)
2. Grup:
Yarın:
15.00 Hacettepe T.Metal 1963 Spor-Diyarbekirspor (Başpınar)
15.00 Osmaniyespor-Erciyes 38 Futbol (Cevdetiye 1 Nolu Saha)
15.00 Silifke Belediyespor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Silifke Şehir)
15.00 Karaköprü Belediyespor-Ejderoğlu Kırşehir Futbol (Faruk Çelik)
15.00 Ağrı 1970 SK-12 Bingölspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
15.00 Malatya Yeşilyurt SK-Kırıkkale FK (Yeşiltepe 1 Nolu Sentetik Saha)
19.00 Niğde Belediyesispor-Kahramanmaraşspor (Niğde 5 Şubat)
14 Eylül Pazar:
15.00 Kilis 1984-Suvermez Kapadokyaspor (7 Aralık)
3. Grup:
Yarın:
14.30 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Kırşehir Ahi)
15.00 Sebat Gençlikspor-Artvin Hopaspor (Ortahisar Yavuz Selim)
15.00 Zonguldakspor-Düzce Cam Düzcespor (Karaelmas K. Köksal)
15.00 Karabük İdmanyurdu-Tokat Belediye SK (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
15.00 Amasyaspor-52 Orduspor (12 Haziran)
15.00 Smart Holding Çayelispor-Giresunspor (Çayeli İlçe)
15.00 1926 Bulancakspor-Pazarspor (Bulancak İlçe)
19.00 Orduspor 1967-Fatsa Belediyespor (Yeni Ordu)
4. Grup:
Yarın:
15.00 Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar (Prof. Dr. Fethi Heper)
17.00 Kütahyaspor-Karşıyaka (Tavşanlı Ada)
17.00 Ülkea Nazillispor-Denizli İdmanyurdu Güreller SK (Didim Atatürk)
19.00 Altay-Ayvalıkgücü Belediyespor (Alsancak Mustafa Denizli)
19.00 Balıkesirspor-Tire 2021 FK (Balıkesir Atatürk)
19.00 İzmir Çoruhlu FK-Eskişehirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
14 Eylül Pazar:
15.00 Alanya 1221 Futbol-Söke 1970 SK (Alanya Milli Egemenlik)
19.00 Afyonspor-Oktaş Uşakspor (Zafer)