Play-off'lar öncesinde Trendyol 1. Lig'de 4, Nesine 2. Lig 3, ve Nesine 3. Lig'de ise bitime 2 hafta kaldı. Trendyol 1. Lig'de 2'si doğrudan 1'i play-off'tan, Nesine 2. Lig'de ikisi doğrudan, 1'i play-off'tan, Nesine 3. Lig'de ise dördü doğrudan, 2'si de play-off'tan toplam 12 takım bir üst lige yükselecek.

Süper Lig'de şampiyon olduktan sonra 3. Lig'e kadar gerileyen Bursaspor, 3. Lig 1. Grup'ta bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu garantiledi.

2024-2025'te şampiyonluğa ilk ulaşan takım olan Bursaspor'dan sonra bu hafta 1. Lig'de Kocaelispor, 2. Lig Beyaz Grup'ta Sarıyer, 3. Lig 2. Grup'ta Muğlaspor, 3. Lig 3. Grup'ta Ayvalıkgücü Belediyespor ve 3. Lig 4. Grup'ta Mardin 1969 Spor'un bir üst lige çıkma ihtimali bulunuyor.

Trendyol 1. Lig

İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig vizesi alacağı 1. Lig'de Kocaelispor, son 4 haftaya 3. sıradaki Erzurumspor FK'nin 11 puan önünde girdi. Kocaeli temsilcisi 35. haftada 20 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı Esenler Erokspor'u yendiği takdirde rakiplerinin sonuçlarına bakılmaksızın Süper Lig vizesi alacak.

Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'un düşmesinin kesinleştiği ligde 35. haftanın ardından Adanaspor lige veda edecek ikinci takım olabilir.

Nesine 2. Lig

2. Lig Beyaz Grup'ta son 3 haftaya Batman Petrolspor'un 4 puan önünde giren Sarıyer, haftayı 3 puanla kapatması ve rakibinin puan kaybı halinde 1. Lig'e çıkacak.

Afyonspor'un veda ettiği ligde yarın 24. haftadan ertelenen müsabakada İskenderunspor'u konuk edecek Altay, rakibine yenilmesi halinde ligden düşmesi kesinleşecek.

Kırmızı Grup'ta lider Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor'u 1 puan geriden takip eden Motolux 68 Aksarayspor, 20 Nisan Pazar günü lideri konuk edecek.

Giresunspor ve Ülkea Nazillispor'un dışında lige veda edecek 3. takım Belediye Derincespor, Diyarbekirspor ve Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'dan biri olacak.

Nesine 3. Lig

Bursaspor'un bir üst lige çıkmayı başardığı 3. Lig 1. Grup'ta son 2 haftaya düşme hattında giren Ergene Velimeşespor, Kuşadasıspor, 23 Elazığ FK'nin yanı sıra Bornova 1877, Kırşehir Futbol ve Tokat Belediye Plevnespor'un ligden düşme ihtimali bulunuyor.

2. Grup'ta Balıkesirspor'un 3 puan önünde lider durumda bulunan Muğlaspor, rakibiyle puan farkını koruması halinde kendi aralarındaki maçlarda üstün taraf olduğu için son hafta öncesinde 2. Lig vizesi alacak. Adıyaman FK ve Nevşehir Belediyespor'un veda ettiği ligden 1 takım daha düşecek.

3. Grup'ta Ayvalıkgücü Belediyespor son 2 haftaya Aliağa Futbol'un 1 puan önünde girdi. Balıkesir temsilcisi rakibinin puan kaybı ve olası galibiyetiyle 2. Lig'e yükselmeyi başaracak. Viranşehir Belediyespor, Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor ve Bayburt Özel İdarespor ligde son 2 haftaya düşme hattında girdi.

4. Grup'ta 29. haftaya aynı puanla giren Sebat Gençlikspor ile Mardin 1969'dan Mardin temsilcisi rakibinin yenilmesi ve kendisinin galibiyeti halinde adını 2. Lig'e yazdıracak. Grupta 7 Eylül Turgutlu 1984, Denizlispor ve Büyükçekmece Tepecikspor düşme hattında bulunuyor.