

O Türkiye ' nin en iyi güftecisi, benim can ağbim.

Futbol ilgi alanım değil. İzlerken keyif alır mısın diye sorarsanız Milli takım maçları haricinde ilgi ve heyecanla izlediğim bir karşılaşma anımsamıyorum.

Bu kez geçtiğimiz Salı akşamı partinin ilçe toplantısında arada bir erkek üyelerin ellerinde telefon gözlerini kırpmadan izlediklerini.fark ediyorum, sessizce gözlemleyerek...

Birden "Şampiyonuz" nidası yükseliyor Emrah Bey' den. Gözlerinde mutluluk parıltılari, gülümsüyorum.

Aklıma Engin ağbilerin balkonunda keyifli bir gece sohbeti geliyor. Talat Er ve Ayşe Ekiz 'i yeni uğurlamiş balkona geçmiş, müzik, siyaset dolu sohbetin ardından söz futbola gelmiş, o gönül verdiği Galatasaray için bir marş yazdığıni , Talat ' in ( Talat Er) bestelediğini şampiyonlukla birlikte stüdyoya girip bir çok ünlü isimle seslendirileceğini ve Temmuz ayında tüm taraftarlar ile birlikte dinlenebileceğini söylemişti o coşku dolu mutlulukla. İçimden iflah olmaz bir Galatasaray fanatiği, sıkı bir taraftar, sevdiği takıma marş yazacak kadar gönül adamı olduğunu düşünmüştüm.

Toplantı çıkışı yarın Engin ağbimi aramalıyim diye geçiyor içimden..

Çarşamba sabahı ilk işim Engin ağbiyi aramak oluyor.Tüm sanatçılar gibi son derece nazik ve yumuşak bir ses tonuyla açıyor telefonu, kısa bir konuşma sonrası Cumartesi günü için sözleşiyoruz. Kapatmadan ekliyor "Erken gel çaya bekliyoruz Güner ( ki.. Canım arkadaşım diyorum artık Engin ağbinin sevdalısı, eşi, dayanağı, olan bu yüce gönüllü kadına) bir şeyler hazırlar uzun bir sohbet ederiz" diye eklemeyi de ihmal etmeden..

Cumartesi günü öğle saatlerinde onların Kaplıkaya 'da muhteşem dağ manzaralı balkonlarında koyu bir sohbetteyiz. Sevgili Tugay ve Duygu 'da bize eşlik ediyor.



Çaylarimiz geliyor, Güner' in marifetli elleriyle hazırladığı ikramlıklar eşliğinde bitmiş, tamamlanmış haliyle dinlemek istediğimi söylüyorum. Önce şiiri paylaşıyor benimle, ardından marşı açıyor. İlk seslendirme Talat Er ve Ayşe Ekiz'in sesinden bir keman virtüözü olan Talat' in nağmelerinden geliyor.

Yok artık.... diyorum

Bir insan marşı bile duygu yüklü yazar mı? Bunca hissi geçirebilir mi? 10. Yıl marşı haricinde herkesi ortak paydada buluşturabilecek duygu seli yaratabilir mi?

O yazarsa oluyor demek ki...!!

Neden yazıyorum bunları??



Çünkü Engin Kafkas ' da Talat Er ' de sanatçı sıfatlarınin ötesinde gönül insanları. Hani sevdimi tam sevenlerden. Mevsimlik aşklar değil ömürlük sevdalar yaşayanlardan.

Ahhh Talat

Ahhh Engin ağbi...

Nasıl kıskandım Galatasaray taraftarını,

Nasıl onur duydum onlar adına böylesine mükemmel bir güfteci ve bestecinin imzasını taşıyan marşları olduğu için.. Ve siz sevgili Galatasaray' lılar uzaktan yakından futbolla ilgisi olmayan benden alın istedim ilk müjdeli haberi. Galatasaray yönetiminin beğenip, onay verdiği bu marş önümüzdeki ay unutulmazlar arasındaki yerini alırken ben marşın lansman gecesinde sizlerle ilk paylaşan yazar olmanın mutluluğunu yaşayacağim.

Tüm Galatasaray' li taraftarın şampiyonluğunu kutluyor, sevgili Talat Er ve Engin Kafkas' a destan niteliğindeki marşın yeni şampiyonluklar getirmesini ve coşkunun hep sürmesini diliyorum.