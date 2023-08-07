Merhabalar sevgili dostlar,

Sizleri çocukluğunuza götürecek bir tarif ile geldim.

ilk üretim tarihi 1953 olan, yazlık sinemalar da satışıyla, sıcak yaz akşamlarında çok severek tükettiğimiz, filmin antrak zamanında elinde tahta tezgahına doldurduğu ''Frigo''ları, Frigooo buzzz diye aralarda gezerek satan o günleri sanırım bir çoğunuz hatırlamıştır.

Günümüzde artık yazlık sinemaların olmaması belki de frigonun unutulmasına sebep olmuştur.

Bazı marketlerde satışı devam etse de o yılların frigo lezzetini almıyoruz sanki..

Bugün sizler için yazacağım frigo tarifi 80'li yıllardan bu yana evde pişirip, üşenmeden folyolara porsiyonluk sardığım ve buzlukta her daim bulunan çok severek tükettiğimiz ve bizi çocukluğumuza götürüp nostalji yaşatan bir tarif..

Umarım sizlerde bu tarifle çocukluğunuzun ''frigo'' lezzetini yakalarsınız.

Şimdiden hepinize kolay gelsin.

• MALZEMELER:

• 1lt Süt

• 1, 5 su bardağı toz şeker

• 2 yemek kaşığı pirinç unu

• 2 yemek kaşığı un

• 4 yemek kaşığı kakao

• 80 gr sütlü çikolata

• 125 gr tereyağ

• 2 paket vanilya

• 2 damla limon esansı

• 100 gr fıstık (iri doğranmış)

• HAZIRLANMASI:

• Tencereye sütü, şekeri, pirinç ununu, unu ve kakaoyu alarak hepsi birbirinle özleşene kadar karıştırın.

• Tencereyi orta ateşe alın ve devamlı karıştırarak koyu kıvama gelene kadar pişirin.

• Üzerinde baloncuklar oluşuyorsa olmuş demektir.

• Tencereyi ateşten indirin ve tereyağ, çikolata ve vanilyayı ekleyerek 5 dakika çırpın.

• Limon esansını ve iri doğranmış fıstıkları ekleyerek karıştırın.

• 25x25 kare borcama karışımı boşaltın ve önce mutfak ortamında ılıtın.

• Daha sonra buzluğa kaldırarak tamamen donmasını sağlayın.

• Bıçağınızı soğuk sudan geçirin ve frigo'yu uzun dikdörtgenler olacak şekilde keserek hazırlayın.

• Arzuya göre isterseniz tek tek folyoya sarın isterseniz tabakta ikram edin.

• Kalan frigolar buzluğunuz da uzun süre kalacak ve akşam yaz sıcaklarında film izlerken sizlere eski günleri yaşatacaktır.

• Afiyet olsun.

• Sevgiyle...