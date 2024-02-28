Haber: Damla Oya Erman

Araştırmacılara göre, yapı önemli dini bir öneme sahip olup, Kral Louis the German'ın kızı ve Charlemagne'ın büyük torunu olan Kutsal Irmgard'ı (aynı zamanda Irmengard olarak da bilinir) şereflendirmek için inşa edilmiş olabilir.

Irmgard, 9. yüzyılın ortalarında, çürümekte olan mekanları yenileyen ve rahibeler için bir Benediktin manastırı kuran Frauenwörth Manastırı'nın ilk rahibesi olarak atandı. Kraliyet soyundan gelmesi nedeniyle, başına taç şeklinde bir altın halka takma hakkı vardı ve genellikle resimlerde ve fresklerde görüntüsüyle birlikte betimlenirdi.

866'da ölümünden sonra Irmgard'ın kalıntılarına tapıldı ve kafatası relikvarı 1004'te Seeon Manastırı'na taşındı. 1929'da Papa Pius XI tarafından resmi olarak mutlak makamla onaylanan Irmgard, 2003'te düzenlenen bir kutlama töreninde kalıntıları yeniden birleştirildi.

Yıkılmış Aziz Martin Kilisesi'nin kalıntılarını bulmak için yapılan son jeofiziksel çalışma, tüm tarihi metinlerden ve çağdaş haritalardan tamamen eksik olan bir Romaesk yapı izi ortaya çıkardı.

Yapı, 1 metre derinlikte gömülü olup, çapı 19 metre ölçmektedir. GPR sonuçları, sekiz destek tarafından oluşturulan bir ambulatuvarla birlikte dört şeklinde düzenlenmiş bir haç şeklinde bir merkezi bina olan oktogonal bir yapı planını ortaya koymaktadır.

Bavyera Anıtlar Koruma Ofisi'nden Mathias Pfeil, Alpler'in kuzeyinde, özellikle de dini bir önemi olan önceden Romanesk veya Romanesk mimarili dini yapıların son derece nadir olduğunu belirtiyor. Bu tür yapılar genellikle Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'nin taklitleri olarak algılanır.

Araştırmacılara göre, yapı muhtemelen Irmgard'ın bir hacılar hedefi olarak şereflendirilmesi amacıyla yeni manastır ve Romanesk kilise (günümüze kadar gelen kapı ve çan kulesi bulunmaktadır) inşa edilirken yapılmıştır.