1988 Adana doğumlu Berk Günal COSMAN, ortaokul eğitimini tamamladıktan sonra makinelerle tanışmıştır. Ortaokul sonrası lise yıllarında da makinelere ve anıları yakalamaya olan ilgisine daha fazla kayıtsız kalamayan Berk GünalCosman, ilerleyen yıllarını aldığı özel eğitimlerle ve sürekli artan deneyimleriyle çocukluğundan itibaren bu alanda kendini geliştirmeye devam etmiştir. Makinelerle birlikte ilgisi ve yeteneğiyle alanında aranan isimlerden biri olmayı ve yaptığı işlerle takdir toplamayı başarmıştır. Küçük makinelerden kocaman dünyaya uzanan bir yolculuk Berk GünalCosman’ın hikayesi. Çeşitli organizasyonlar düzenleyerek ve insanların hayatlarına ince dokunuşlar yapan ölümsüz anılar oluşturarak yaptığı her işte uzmanlığını yansıtan Berk GünalCosman, yaratıcılığını en profesyonel şekilde kullanarak unutulmaz sonuçlar ortaya çıkarıyor. Türkiye’de ve dünyanın çok sayıda ülkesinde aktif olarak rol alan Berk GünalCosman, referansları, yaptığı işler ve portföyleriyle her geçen gün bir adım daha öne çıkmayı başarıyor.

Düğün, doğum, bebek fotoğrafçılığı, doğum günü, nişan, mezuniyet gibi çok sayıda alanda profesyonel bakış açısını kullanarak estetik sonuçlar elde eden Berk GünalCosman, etkinliklerinizi organize ederken de yanınızda oluyor. Hayatınız boyunca yalnızca bir kez yaşayacağınız bu çok özel anlarınızı ölümsüz kılmanız için imzasını atan fotoğraf ve organizasyon sanatçısı, çeşitli temalar altında farklı ve özgün çekimler ortaya çıkarak konseptler oluşturabiliyor. Fotoğrafçılık alanının yanı sıra prodüksiyon hizmetleri de veren Berk GünalCosman, adeta bir yönetmen gibi videolarınızla da ön planda olmanızı sağlıyor.

Hareketsiz anılarımız olan fotoğraflara sahip olmak bizleri mutlu ediyor fakat kaybolmasını istemediğimiz anıların video haline sahip olduğumuzda o anıları sanki her defasında tekrardan yaşıyor gibi hissetmemiz mümkündür. Video çekimlerinde önemli anları yakalamak, önemli anları ölümsüz hale getirmek zorlu ve yetenek isteyen bir iştir. Anılarımı video da görmek istiyorum dediğinizde hem profesyonel ekiplere hem de yaratıcı beyinlere ihtiyacınız vardır. En özel anları yakalayıp yaratıcılığı ile birleştiren Berk GünalCosman anılarınızı en güzel şekliyle sizlere ulaştırıyor. Yaptığı video çekim çalışmalarıyla büyük başarılar elde eden ve çalıştığı insanlardan tam puan alan Berk GünalCosman, aynı zamanda fotoğrafçılık ve video çekimi dersleri de vererek meslektaşlarının ufkunu açmayı başarıyor. Fransa (Paris), İtalya (Roma ve Venedik), Avusturya (Viyana), gibi çok sayıda ülkede aktif olarak hizmet veren Berk GünalCosman, moda çekimlerinde de yer alarak mesleğini ileri seviyede icra etmeyi başarıyor. Bununla birlikte çok sayıda ülkede moda defileleri organize ederek profesyonel ekip ve ekipmanlarıyla birlikte dünyada iz bırakacak çalışmalar yaratıyor.

Her organizasyonda büyük bir etki bırakan çalışmalar ortaya çıkaran ünlü fotoğraf sanatçısı, uzun yılların verdiği deneyimle birlikte topluluklara ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Berk GünalCosman’ın çalışmalarına sosyal medya platformlarından ulaşabilir, yaptığı özel çalışmalara hemen göz atabilirsiniz. Siz de anılarınıza estetik ve değerli bir dokunuş katmak isterseniz, uzman fotoğraf sanatçısı ve iş insanı Berk GünalCosman’la hemen iletişime geçebilir, yenilikçi, modern ve kendinizi kusursuz hissedeceğiniz görsel çalışmalar elde edebilirsiniz. Berk GünalCosmanfotoğrafcılık ile şimdi tanışmak için Instagram hesabını ziyaret ederek iletişim kurabilir, hemen randevu alabilirsiniz.

Anılarınızın en iyi şekliyle sizlere ulaşmasını ilke edinmiş Berk GünalCosman. Sayısız referansıyla yaptığı işlerin kalitesini her seferinde kanıtlıyor. Anılarınız ,Berk GünalCosman ile emin ellerde.