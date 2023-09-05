Yunanistan'ın nüfusunun iki katına yakın turist ağırlayan ve milli gelirine de önemli katkı sağlayan tarihi kenti Kavala, ülkenin en önemli turizm kentleri arasında yer alıyor. Doğu Makedonya ve Trakya bölgesinde yer alan kent, liman kenti olmasıyla da dikkati çekiyor.

AA