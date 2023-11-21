Van'da karla mücadele çalışması devam ediyor
Van'ın Gürpınar ilçesinde belediye ekipleri, etkili olan kar yağışının ardından ana cadde ve mahalle yollarında başlattığı karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
İlçede yayaların ve sürücülerin olumsuzlukla karşılaşmaması ve günlük yaşamın aksamaması için çalışma yürüten belediye ekipleri, yolları açık tutmak için çaba gösteriyor.
AA
Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, ekiplerin kar yağışının ardından başta ana arterler olmak üzere ilçenin tamamında yolların kapanmaması için çalışma yürüttüğünü söyledi.