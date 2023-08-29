Kültür ve Turizm Bakanlığınca kent merkezindeki Atapark'ta düzenlenen program, İstanbul Devlet Türk Halk Müziği ile Modern Folk Müziği Araştırma ve Uygulama Korosu eşliğinde solist Hamdiye Erol'un verdiği Türk halk müziği konseriyle başladı.

AA