Uşak'ta "Zafere Doğru Ezelden Ebede" etkinliği düzenlendi
Uşak'ta, Büyük Taarruz'un 101. yılı dolayısıyla düzenlenen "Zafere Doğru Ezelden Ebede" etkinliği kapsamında konser verildi, dramatik dans gösterisi sahnelendi.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca kent merkezindeki Atapark'ta düzenlenen program, İstanbul Devlet Türk Halk Müziği ile Modern Folk Müziği Araştırma ve Uygulama Korosu eşliğinde solist Hamdiye Erol'un verdiği Türk halk müziği konseriyle başladı.
AA
Uşak'ta, Büyük Taarruz'un 101. yılı dolayısıyla düzenlenen "Zafere Doğru Ezelden Ebede" etkinliği kapsamında konser verildi,