Uluslararası Köle Ticaretinin Anılması ve Köleliğin Kaldırılması Günü
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), 1998'de Afrika asıllı kölelerin, özgürlükleri uğruna Fransız sömürge yönetimine karşı ayaklanmasının yıl dönümü olan 23 Ağustos'u “Uluslararası Köle Ticaretinin Anılması ve Köleliğin Kaldırılması Günü” olarak ilan etmiştir.
Afrika'daki Zanzibar Adası hem kültürü hem de mimarisiyle Afrika, Arap, Hint ve Avrupa medeniyetlerinin izlerini taşıyor.
AA
ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından başlayan ırkçılık tartışmaları sürerken, ABD ve Avrupa genelinde kölelik ve sömürgecilik geçmişinin sembolleri olarak görülen heykeller göstericilerin hedefi haline geldi.