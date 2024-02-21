Saldırı ve çatışmaların izlerinin yoğun şekilde gözlemlendiği bölgede, olası saldırılara karşı otobüs duraklarından oyun parkına kadar neredeyse her nokta, şarapnellerden korunma amaçlı bariyerlerle dolu. Ukrayna ordusunun, Rus güçlerinin bölgedeki kuvvetlerine takviye yapmasını engellemek için vurduğu Antonivka Köprüsü’ndeki yıkım da savaşın izlerini gözler önüne seriyor.

AA