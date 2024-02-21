Ukrayna'nın Kherson bölgesinde savaşın izleri
Ukrayna savaşı ikinci yılını geride bırakırken, uzun süre Rus saldırıları altında kalan Kherson bölgesinde bağlı Antonivka köyünde ve Kherson kentindeki Ukraynalılar, çetin kış şartları altında yaşamlarını gönüllüler tarafından sağlanan gıda ve yakacak yardımları ile sürdürmeye çalışıyor.
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Saldırı ve çatışmaların izlerinin yoğun şekilde gözlemlendiği bölgede, olası saldırılara karşı otobüs duraklarından oyun parkına kadar neredeyse her nokta, şarapnellerden korunma amaçlı bariyerlerle dolu. Ukrayna ordusunun, Rus güçlerinin bölgedeki kuvvetlerine takviye yapmasını engellemek için vurduğu Antonivka Köprüsü’ndeki yıkım da savaşın izlerini gözler önüne seriyor.
AA