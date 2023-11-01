Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları Devlet Arşivleri'nde
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivlerinde özenle korunan Türk dünyasındaki yaşama dair albüm, Sibirya’dan Kırım’a kadar geniş bir coğrafyada yaşayan farklı Türk boylarının günlük yaşantılarını gösteriyor.
SSCB Dönemi’nde Türkiye Cumhuriyeti’ne hediye edilen albüm, 1912-1913 yılında çekilen fotoğraflardan oluşuyor.
AA
Albüm içerisinde, Sayan-Altaylar bölgesinde yaşayan Türk halklarına ait dönemin sosyo-kültürel yapısına, inançlarına, ekonomik faaliyetlerine ve günlük hayatlarına ait kareler de bulunuyor.