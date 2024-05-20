Tunus'taki Afrikalı göçmenler
Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Tunus'a geliyor.
Tunus'un farklı kentlerinde ikamet Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.
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AA
Muhabir
Tunus'un Sfakes kentine bağlı Amra kasabasında zor şartlar altında yaşamını sürdüren Afrikalı düzensiz göçmenler, kaçak yollarla Avrupa’ya gitmenin yollarını arıyor.