Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olan Trakya, küresel iklim değişikliğinin etkilerini hissetmeye devam ediyor. Bölgede yağış miktarının azalması ve sıcaklığın artması, ekim, gelişim ve hasat dönemlerinin yıldan yıla farklılaşmasına yol açıyor.



Bölgede bu yıl 145 bin dekar alanda ekilen kanola, kış ve bahar aylarında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklığın etkisiyle beklenenden 20-25 gün önce çiçek açtı.