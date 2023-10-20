Teşkilat-ı Esasiye'den yeni anayasaya Türkiye'nin hukuki yolculuğu
Bir asrı aşkın anayasa geçmişi bulunan ve 29 Ekim'de kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanan Türkiye'de "yamalı bohça" olarak adlandırılan 1982 Anayasası'nın değiştirilmesi, gündemin önemli maddeleri arasında yer alıyor.
Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırladığı "Türkiye'nin Asırlık Anayasa Serüveni" temalı 3 bölümlük dosya haberin birinci bölümünde, Teşkilat-ı Esasiye'den yeni anayasaya Türkiye'nin hukuki yolculuğu derlendi.
AA
Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk (ortada), Meclis Başkanı Kazım Özalp ve Başbakan İsmet İnönü Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları için TBMM'den ayrılırken. (Arşiv - 30.10.1930 )