TEKNOFEST İzmir ilk gün etkinlikleriyle devam ediyor
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir, kapılarını açtı.
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AA- Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir, kapılarını açtı. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, bu yıl üçüncüsü İzmir'de düzenlenen TEKNOFEST, Çiğli Havaalanı'nda başladı.