AA- Kapadokya'da turistlere yönelik turda kullanılan sıcak hava balonları, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türk bayraklarıyla havalandı. Peş peşe gökyüzüne yükselen Türk bayrağı taşıyan balonlar, bölgedeki peribacaları arasında fotoğraf çektiren turistler için renkli manzara oluşturdu.