Sevimli kediler engellerine rağmen hayata tutunuyor
17 Şubat 1992’den itibaren her yıl dünyanın birçok ülkesinde, insanlarla kediler arasındaki bağı kuvvetlendirmek ve kedilerin sorunlarına yönelik farkındalık yaratmak amacıyla Dünya Kediler Günü kutlanıyor.
İnsanların evlerinde en çok beslediği hayvanlar arasında bulunan kedilerin sokakta da bakımını üstlenen her yaştan hayvansever bulunuyor.
AA
Sokakta yaşamını sürdüren kedilerin beslenme ihtiyaçlarının yanı sıra sağlık sorunlarıyla da ilgilenmeye çalışan hayvanseverler, özellikle fiziksel engeli olanlar için ayrı bir çaba sarf ediyor.