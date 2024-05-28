Brezilya'da evsiz insanların sayısı, resmi kaynaklara göre 2020'den bu yana yüzde 8,2 artış göstermiş durumda. Rio kentinde geçimini çöp ayrıştırarak sağlayan ve HIV şüphesi bulunan evsiz kadın, köprü altında yatarken görüntülendi.

Kaynak AA