PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı sona erdi
Sakarya'da düzenlenen 3. PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı sona erdi.
Sapanca ilçesi Kırkpınar mevkisinde hazırlanan 60 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen fuarda, 240 firma ürünlerini sergiledi.
AA
Türkiye'de açık havada yapılan en büyük fuarlardan biri olma özelliğine sahip organizasyonda kurulan alandaki stantları yurt içi ve yurt dışından 30 binin üzerinde kişi ziyaret etti.