Özbekistan'ın batısındaki Harezm bölgesi, Orta Asya'nın en uzun nehirlerinden biri olan, yaklaşık 2 bin 540 kilometre uzunluğundaki Ceyhun Nehri olarak da bilinen Amu Derya'nın yakınlarında yer alıyor.



Yer altı su varlığı bakımından zengin olan bölgede, suların zemine çok yakın olması mezar kazma ve defnetme işlemlerini zorlaştırıyor. Bu nedenle, bölgede mezarlar toprağın altı yerine üstüne inşa edilen kabre konuluyor.