Özbekistan'ın Harezm bölgesinde ölenler toprağın üstüne defnediliyor
Özbekistan'ın batısındaki Harezm bölgesinde suyun yer zeminine yakın olmasından dolayı yüzyıllardır bölge halkı ölülerini toprak üstüne inşa ettiği kabirlere defnediyor.
Kaynak: AA
Özbekistan'ın batısındaki Harezm bölgesi, Orta Asya'nın en uzun nehirlerinden biri olan, yaklaşık 2 bin 540 kilometre uzunluğundaki Ceyhun Nehri olarak da bilinen Amu Derya'nın yakınlarında yer alıyor.
Yer altı su varlığı bakımından zengin olan bölgede, suların zemine çok yakın olması mezar kazma ve defnetme işlemlerini zorlaştırıyor. Bu nedenle, bölgede mezarlar toprağın altı yerine üstüne inşa edilen kabre konuluyor.